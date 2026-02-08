La tarde de este domingo 8 de febrero de 2026 se activó la alerta sísmica a las 15:42 horas en la Ciudad de México y otras entidades del país , luego de registrarse un movimiento telúrico que generó desalojos preventivos en viviendas, oficinas y edificios públicos.

De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud de 5.7 y su epicentro se localizó al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. Aunque el fenómeno no fue perceptible en la capital del país, el sistema de alertamiento se activó como medida de prevención.

En la Ciudad de México, la alarma provocó que miles de personas salieran de inmuebles y se concentraran en calles y zonas seguras , principalmente en áreas habitacionales y comerciales, ya que por tratarse de domingo muchos centros de trabajo permanecían cerrados.

En Oaxaca, donde se ubicó el epicentro, sí se reportó la percepción del movimiento telúrico. Autoridades locales activaron protocolos de protección civil y realizaron recorridos para descartar afectaciones mayores.

Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas lesionadas en la capital del país . No obstante, autoridades mantienen labores de supervisión, mientras en redes sociales circularon videos que muestran la evacuación y ligeros movimientos en cables y postes en algunas zonas.

Así luce el Metro y las calles de la #CDMX, tras el #sismo magnitud 5.7 de este 8 de febrero



�� @El_Universal_Mx #alertasísmica #Temblor pic.twitter.com/36PHPNWgRa— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

Imágenes de la Bahía de Santa Cruz en Huatulco tras el #sismo, con epicentro en Puerto Escondido, #Oaxaca #alertasísmica pic.twitter.com/V9FmKEF7f3— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

Hasta el momento no se reportan daños en #CDMX tras el #sismo



�� @carelety pic.twitter.com/LQLpVEUalp— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

SV