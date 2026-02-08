La tarde de este domingo 8 de febrero se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, lo que provocó la interrupción momentánea de actividades en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 5.7, con epicentro localizado a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino informó que, tras la activación de la alerta sísmica, se pusieron en marcha de inmediato los protocolos de seguridad, así como el sobrevuelo de cóndores para la supervisión aérea de la ciudad.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que se activaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación por parte de diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el C5, la Semovi, Seguiagua y la Secretaría de Obras y Servicios.

En la colonia Juárez, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, el sonido de la alerta sísmica generó la movilización de decenas de vecinos, quienes desalojaron sus viviendas de manera preventiva, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de emergencias.

Tras escucharse la alarma, habitantes de distintos edificios salieron de forma ordenada hacia la vía pública para resguardarse en zonas seguras, mientras aguardaban indicaciones oficiales y revisaban que no existieran daños estructurales.

En calles cercanas a Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes, la activación del sistema también derivó en el desalojo de comercios, donde empleados y clientes suspendieron sus actividades para evacuar los inmuebles como medida de precaución.

De manera paralela, un centro comercial de la zona fue evacuado temporalmente, conforme a los protocolos de protección civil, con apoyo del personal de seguridad interna para garantizar una salida ordenada y sin incidentes.

Minutos después del movimiento telúrico, autoridades confirmaron que no se registraron afectaciones ni personas lesionadas, por lo que residentes y trabajadores comenzaron a regresar paulatinamente a sus actividades cotidianas.

Posteriormente, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señaló que no se reportan daños en la Ciudad de México tras la activación de la alerta sísmica de esta tarde.

Lo anterior, explicó, luego de mantener comunicación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías, como parte del Protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la capital.

Finalmente, Clara Brugada detalló que, tras un primer corte de información proporcionado por las patrullas de las cinco zonas y los sobrevuelos realizados, no se detectaron novedades, daños ni afectaciones relevantes en la Ciudad de México.

MF