Ciudadanas y ciudadanos con aplicaciones para la alerta por sismos en Jalisco y en México se vieron sorprendidos por el sonido emitido que avisaba sobre la ocurrencia probable de un sismo en Oaxaca.

A las 15:00 horas con 42 minutos la alarma sonora fue emitida en aplicaciones como la de la Alerta Presidencial y la aplicación de Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, sorprendiendo a las y los usuarios. La misma hacía referencia de un sismo en progreso en Puerto Escondido, Oaxaca, en la costa norte de esta entidad.

Sin embargo, la misma señalaba la posibilidad de que ni siquiera fuera percibido en Jalisco, considerando una distancia de alrededor de 852 kilómetros.

El Sismológico Nacional confirmó la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.7, a 19 kilómetros de Puerto Escondido Oaxaca, justamente a las 15:42 horas.

Al respecto de las alertas la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), luego de una revisión en todas las comandancias estatales, descartó que el movimiento telúrico hubiera sido percibido en la Entidad, de la misma forma en que descartó afectaciones hasta las 16:00 horas de este domingo más allá del sobresalto de las alarmas sonoras, aunque la unidad se mantiene pendiente de cualquier reporte por parte de la ciudadanía a los números de emergencia y el 9-1-1.

Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y permanecer informada a través de las vías y medios oficiales de comunicación, evitando generar pánico o compartir información no verificada.

MF