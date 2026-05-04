Temblor HOY: ¿Cómo activar la alerta sísmica en mi celular?

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró actividad sísmica en algunas zonas del país; de acuerdo a información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud de 6 y ocurrió a las 9:19 horas con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca; sin embargo, momentos después ajustó la cifra a 5.6.

Cabe destacar que este sismo sucedió apenas unos días antes de que se realice un simulacro nacional, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo.

De acuerdo a algunos usuarios de redes sociales la alerta sísmica no se activó en los celulares, incluidos los del estado donde fue el epicentro del sismo.

¿Cómo activar las alertas sísmicas en mi celular?

Si fuiste una de las personas a las que no sonó la alerta sísmica esta mañana, una de las posibles causas es que esta no esté activada en tu dispositivo. A continuación te decimos la serie de pasos que debes seguir para activarla en la opción de configuraciones.

Para lograr que se active debes seguir estos pasos si tu celular es Android:

Ingresa a "Ajustes".

Después da clic en "Seguridad y emergencia".

Posteriormente activa "Alerta de sismo" deslizando el interruptor.

Por otro lado, si cuentas con un iPhone, los pasos que debes seguir son estos:

Ingresa a "Configuración".

Ve a la parte de "Notificaciones" y desplázate hasta el final de la pantalla.

Activa todas las opciones de "Alertas gubernamentales" entre las que están alertas extremas, alertas graves y alertas de seguridad.

Una vez que actives la alerta sísmica en tu celular, como se te indicó anteriormente, en caso de alguna otra actividad sísmica, tendría que llegarte la alerta con éxito para así hacer las medidas preventivas necesarias y ponerte a salvo.

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Con información de SUN.

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AS