Jornada 40 horas: Empresas podrían recibir multas millonarias si no cumplen este requisito

La reducción de la jornada laboral a 40 horas no llega sola. Esta reforma incorpora una medida clave para garantizar su cumplimiento: el registro electrónico de asistencia, mejor conocido como “reloj checador”, que será obligatorio para todas las empresas en México.

A partir del 1 de enero de 2027, los empleadores deberán implementar este sistema sin excepción. De lo contrario, se enfrentarán a sanciones económicas que pueden superar los 500 mil pesos, convirtiéndose en uno de los cambios más estrictos en materia laboral de los últimos años.

Registro de jornada obligatorio será el nuevo control laboral

La modificación a la Ley Federal del Trabajo introduce la obligación de llevar un control digital de entradas y salidas de los trabajadores. Esta herramienta será fundamental para verificar que se respeten las 40 horas semanales y que el pago de horas extra se realice correctamente.

El objetivo principal es eliminar prácticas informales, evitar abusos laborales y generar mayor transparencia en la relación entre empresas y empleados.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma son las sanciones. Las empresas que no cuenten con un sistema de registro electrónico podrán recibir multas que van desde aproximadamente 29 mil hasta más de 586 mil pesos por cada incumplimiento.

Estas cifras se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que refuerza el mensaje de las autoridades: el control de la jornada laboral será supervisado de manera estricta y no cumplir tendrá consecuencias costosas.

Lineamientos de la STPS: cómo debe ser el sistema

No cualquier herramienta será válida. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) definirá los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de registro, así como los datos obligatorios que deben recopilar.

Además, habrá un punto clave, el uso del reloj checador deberá ser acordado entre el trabajador y el empleador. Esto busca evitar abusos o decisiones unilaterales que afecten los derechos laborales, especialmente en casos de disputas legales.

¿En cuánto tiempo podrán adaptarse las empresas?

Las compañías tendrán un plazo de transición del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 para prepararse. Durante este tiempo deberán:

Elegir un sistema de registro que cumpla con la normativa.

Establecer políticas internas claras sobre su uso.

Informar y acordar el funcionamiento con su personal.

Integrar el control de asistencia con los procesos de nómina.

Un cambio clave en la reforma laboral

La implementación del reloj checador obligatorio no es solo un trámite administrativo. Representa un cambio profundo en la forma de gestionar el tiempo de trabajo en México.

Esta medida busca dar certeza jurídica, proteger a los trabajadores y obligar a las empresas a operar con mayor transparencia. En la práctica, marcará el inicio de una nueva etapa en el cumplimiento de las condiciones laborales en el país.

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AO

