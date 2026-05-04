Un temblor de magnitud preliminar 6.0 se registró la mañana de este lunes 4 de mayo, lo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y generó movilización preventiva en distintas zonas.

De acuerdo con el reporte inicial del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:19:26 horas y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 10 kilómetros.

Según los primeros reportes en redes sociales, la alerta sísmica del Gobierno de México no se activó en los celulares, incluidos los del estado donde tuvo epicentro el sismo.

La magnitud final del sismo de hoy 4 de mayo

Minutos más tarde, tras una revisión de los datos instrumentales, el SSN ajustó la magnitud del evento a 5.6. En la actualización, precisó que el epicentro se localizó a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 9 kilómetros.

X / @SismologicoMX

Tras el ajuste, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que no existe riesgo de tsunami en las costas de Oaxaca ni en otros estados del país, y hasta el momento no se reportan daños.

A través de sus canales oficiales, la dependencia detalló que, con base en el boletín emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx), el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami, por lo que tampoco se prevén variaciones significativas en el nivel del mar.

X / @CNPC_MX

La reacción del gobernador de Oaxaca y lo que se sabe de la entidad

Minutos después, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que las autoridades estatales y de protección civil activaron los protocolos de monitoreo y verificación para descartar daños o posibles afectaciones derivadas del sismo.

A través de sus redes sociales, el mandatario llamó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir en todo momento las recomendaciones emitidas por Protección Civil mientras continúan las evaluaciones en la entidad.

También, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en sus cuentas oficiales que no se reportan daños ni víctimas. A través de su cuenta en X compartió: "Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo".

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