Luego de que esta mañana se presentara un sismo de magnitud de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, en la Ciudad de México se realiza la revisión de las 16 alcaldías en búsqueda de afectaciones. Hasta el momento, de acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la entidad, no se han registrado personas lesionadas.

No obstante, se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, que fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Así mismo, en la alcaldía Benito Juáre se reportaron dos incidentes; la caída de un árbol y de un poste.

La jefa de gobierno se mantiene en comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum para el monitoreo de la entidad. A lo largo de la Ciudad de México se encuentra desplegado personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Policía Ciudad de México, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad CDMX y todo el Gobierno de la Ciudad, realizando distintas evaluaciones en las 16 alcaldías de la entidad. Esto con el fin de garantizar que no exista riesgo para la población.

Por último, se reporta que el 97% de los altavoces del C5 CDMX se activaron para emitir la alerta. Hasta el momento no habría afectaciones en infraestructura estratégica. De igual forma, se ha reiniciado la operación del servicio de transporte en la entidad. También se tiene registro de intermitencias en el servicio eléctrico de algunas colonias.

Así mismo se reportan 151 réplicas; ninguna ha requerido activación de la alerta sísmica.

OB