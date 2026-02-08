México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo , especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Por ello, contar con una alerta temprana confiable puede marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo.

Aunque SkyAlert y SASSLA suelen ser las aplicaciones más conocidas, existen otras alternativas igualmente eficaces para recibir avisos en tiempo real. Si tu app falló durante el último temblor o simplemente quieres probar nuevas opciones, aquí tienes cinco herramientas útiles que quizá aún no conoces .

Aplicaciones para recibir alertas sísmicas en México

1. Sismo Detector

Desarrollada como parte del proyecto Earthquake Network, esta app utiliza los acelerómetros de los teléfonos para detectar movimientos sísmicos en tiempo real.

Envía alertas instantáneas antes de que el sismo llegue a tu zona.

Muestra información validada por redes sísmicas oficiales.

Permite que los usuarios reporten temblores y compartan datos al momento.

2. MyShake

Creada por la Universidad de California en Berkeley, emplea los sensores del celular para identificar vibraciones.

Aunque nació para California, funciona también en regiones sísmicas de México.

Registra movimientos y contribuye a mejorar la precisión de futuras alertas.

3. Earthquake Alert!

Ideal para quienes desean monitorear la actividad sísmica a nivel mundial.

Envía notificaciones de temblores en cualquier parte del planeta.

Permite personalizar las alertas según la región o magnitud.

Incluye mapas interactivos con información de distintos centros sismológicos.

4. Alerta Sísmica DF

Aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, vinculada al CIRES (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico).

Reproduce el mismo sonido que los altavoces públicos de la capital.

Es exclusiva para el Valle de México, por lo que resulta indispensable si vives en la CDMX.

5. Earthquake

Con millones de descargas, combina datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Servicio Sismológico Nacional de México.

Reporta sismos y posibles alertas de tsunamis.

Compatible con Apple Watch y dispositivos iOS.

Ofrece notificaciones inmediatas de nuevos eventos.

¿Cuál elegir?

La elección depende de lo que necesites:

Para alertas locales en tiempo real, Sismo Detector o Alerta Sísmica DF son las más recomendadas.

Si te interesa seguir la actividad sísmica global, opta por Earthquake Alert! o Earthquake.

Si además quieres apoyar un proyecto científico, MyShake es tu opción ideal.

Tener una app no basta: activa los permisos de notificación y ubicación, y asegúrate de que funcione correctamente. En un país sísmico como México, unos segundos de alerta pueden salvar vidas.

