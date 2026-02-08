México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Por ello, contar con una alerta temprana confiable puede marcar la diferencia entre la seguridad y el riesgo. Aunque SkyAlert y SASSLA suelen ser las aplicaciones más conocidas, existen otras alternativas igualmente eficaces para recibir avisos en tiempo real. Si tu app falló durante el último temblor o simplemente quieres probar nuevas opciones, aquí tienes cinco herramientas útiles que quizá aún no conoces.Desarrollada como parte del proyecto Earthquake Network, esta app utiliza los acelerómetros de los teléfonos para detectar movimientos sísmicos en tiempo real. Creada por la Universidad de California en Berkeley, emplea los sensores del celular para identificar vibraciones.Ideal para quienes desean monitorear la actividad sísmica a nivel mundial. Aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, vinculada al CIRES (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico). Con millones de descargas, combina datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Servicio Sismológico Nacional de México. La elección depende de lo que necesites: Tener una app no basta: activa los permisos de notificación y ubicación, y asegúrate de que funcione correctamente. En un país sísmico como México, unos segundos de alerta pueden salvar vidas. EE