Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca registraron actividad sísmica durante la madrugada de este 31 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado 30 de octubre, el estado de Chiapas fue la entidad que registró el sismo más fuerte de la jornada. A las 13:28 horas, se presentó un movimiento telúrico de magnitud 4.2, 40 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, a una profundidad de 85.6 km.

Temblores registrados este 31 de octubre

Este viernes 31 de octubre, se registró actividad sísmica en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades durante esta madrugada.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 00:47:16 134 km al suroeste de Tonalá 16.8 km 4.1 02:24:38 76 km al suroeste de Ciudad Hidalgo 15 km

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 00:44:42 50 km al noreste de Unión Hidalgo 114.9 km

Veracruz

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 01:42:32 51 km al sur de Minatitlán 162.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no ha reportado afectaciones.

