El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este día, que la masa de aire polar que generó al frente número 11, modificará sus características térmicas al final del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.También persistirá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.