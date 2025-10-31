Frente frío 12: ¿cuándo llega y qué estados serán afectados?

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de las 6:00 a. m. que la masa de aire polar generada por el frente frío 11 modificará sus características conforme avance el día, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, un nuevo frente se aproxima.

El sábado 1 de noviembre, un nuevo frente frío, asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte y noreste de México. En interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, este fenómeno aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estos estados también se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Por su trayectoria, los efectos del frente frío se sentirán en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, Campeche y Yucatán con rachas de viento de entre 60 y 80 km/h.

ESPECIAL/CONAGUA

A partir del domingo, el frente frío se desplazará sobre el golfo de México en interacción con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo. Esto originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte”, con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y el golfo de Tehuantepec.

Pronóstico del clima para este viernes 31 de octubre

En lo que respecta a este día, el SMN informó que continuará el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y la noche, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 a 5 °C en zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.