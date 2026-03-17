El internet se ha convertido en uno de los servicios básicos e indispensables en los hogares, ya que, en un mundo globalizado y moderno, su uso es necesario para realizar gran parte de las actividades cotidianas, como estudiar, trabajar o disfrutar de entretenimiento en línea.

En México, el número de proveedores de internet ha crecido significativamente en los últimos años, lo que hace que cada vez sea más difícil encontrar un servicio que se ajuste a tus necesidades y a un precio justo. Para tomar una decisión informada, es importante comparar opciones en términos de costo, velocidad, cobertura y beneficios adicionales.

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Por ello, a continuación, te presentamos una recopilación de las opciones de internet más populares en México, incluyendo sus paquetes, beneficios y costos , de modo que puedas elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades sin comprometer tu bolsillo.

¿Qué compañía ofrece el servicio de internet más barato?

Telmex

Telmex es una de las opciones preferidas gracias a su combinación de precio, velocidad y cobertura nacional.

Paquete básico: $349 al mes, incluye 120 MB de navegación, 6 meses de HBO Max gratis, suscripción a Claro Video, 100 GB de Claro Drive y un antivirus sin costo para la computadora.

$349 al mes, incluye 120 MB de navegación, 6 meses de HBO Max gratis, suscripción a Claro Video, 100 GB de Claro Drive y un antivirus sin costo para la computadora. Paquete avanzado: 750 MB de navegación por $999 al mes, con los mismos beneficios y 30 días gratuitos de Amazon Prime.

CAPTURA DE PANTALLA/TELMEX

Totalplay

Totalplay destaca por ser la única compañía en México que ofrece WiFi 6, tecnología inalámbrica que permite mayor velocidad y estabilidad.

Paquete básico: $599 al mes, por 150 MB e incluye 3 meses gratuitos de Netflix, HBO Max y Apple TV.

$599 al mes, por 150 MB e incluye 3 meses gratuitos de Netflix, HBO Max y Apple TV. Paquete avanzado: 10,000 MB por $2 mil 999 al mes, también con 3 meses de acceso a las plataformas de streaming mencionadas.

CAPTURA DE PANTALLA/Totalplay

Izzi

Izzi ha ganado popularidad por sus planes accesibles y funcionales, aunque aún no está disponible en todas las localidades.

Paquete básico: $379 al mes, 80 a 120 MB de navegación, incluye acceso gratuito a VIX Premium y Skeelo.

$379 al mes, 80 a 120 MB de navegación, incluye acceso gratuito a VIX Premium y Skeelo. Paquete avanzado: $869 al mes, 1,000 MB de navegación, con acceso a VIX Premium, Disney+, HBO Max, Apple TV y Skeelo.

CAPTURA DE PANTALLA/IZZI

Internet de la CFE

El servicio de internet de la la Comisión Federal de Electricidad (CFE) funciona mediante un dispositivo MIFI, que permite distribuir la conexión tanto en el hogar como en la oficina.

Promoción actual: equipo MIFI más un mes de internet móvil con 5 GB por $ 1 mil 350 al año. Durante los primeros 30 días, se puede usar ilimitadamente Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram y Snapchat.

equipo MIFI más un mes de internet móvil con 5 GB por $ 1 mil 350 al año. Durante los primeros 30 días, se puede usar ilimitadamente Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram y Snapchat. Planes posteriores: se pueden recargar gigabytes según necesidad. El plan más completo ofrece 100 GB por $1 mil 180 al mes.

CAPTURA DE PANTALLA/CFE

¿Cómo saber cuál es el mejor proveedor de internet para mi?

Antes de elegir un servicio de internet, es fundamental evaluar varios factores clave para asegurarte de que el plan que contrates realmente se ajuste a tus necesidades. Algunos aspectos importantes a considerar son:

Identificar el tipo de conexión disponible en tu zona.

Evaluar la velocidad necesaria según las actividades que realizarás.

Verificar la cobertura y la reputación del proveedor.

Analizar costos y beneficios adicionales, como suscripciones a plataformas, promociones, almacenamiento en la nube, entre otros.

Además, para seleccionar el servicio ideal, considera el entorno de tu hogar u oficina y el tipo de uso que le darás al internet. Generalmente, las velocidades recomendadas son:

10-50 Mbps: Uso básico, como redes sociales, correo electrónico y streaming en HD.

Uso básico, como redes sociales, correo electrónico y streaming en HD. 100-300 Mbps: Uso doméstico intenso para 3-5 personas, incluyendo teletrabajo, juegos en línea y streaming en 4K.

Uso doméstico intenso para 3-5 personas, incluyendo teletrabajo, juegos en línea y streaming en 4K. 500-1000+ Mbps: Para negocios, gamers profesionales o familias con múltiples usuarios conectados simultáneamente.

Encontrar el servicio de internet ideal en México requiere equilibrar distintos factores: la velocidad, el precio, la disponibilidad en tu zona y los beneficios adicionales que cada plan pueda ofrecer.

Comparar las diferentes opciones del mercado y analizar cuál se adapta mejor a tu estilo de vida y presupuesto te permitirá tomar una decisión informada, asegurando que tu conexión sea confiable, rápida y capaz de soportar todas tus actividades digitales sin interrupciones.

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