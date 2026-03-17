Profeco pone a disposición formatos para sumarse a acción colectiva contra Walmart

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, pone a disposición formatos para las personas afectadas por la cancelación masiva por parte de Walmart del 17 y 18 de marzo de 2025 con el fin de sumarse a acción colectiva.

Ante la cancelación unilateral de compras por parte de la empresa sin que los consumidores afectados lo consintieran, la Profeco exhortó a las personas afectadas por compras en línea en Walmart a sumarse a una demanda colectiva.

Profeco otorga formatos para acción colectiva contra Walmart

A través de un comunicado, Profeco anunció que, derivado de la acción colectiva contra Walmart, se ponen a disposición de las personas afectadas. De acuerdo a la institución, los formatos necesarios para sumarse a dicha acción hasta 18 meses después de que el proceso jurídico concluya.

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¿Qué documentos se necesitan para sumarse a la demanda contra Walmart?

Para realizar esta demanda colectiva, las y los consumidores afectados deberán enviar los siguientes documentos al correo electrónico: acolectivas@profeco.gob.mx o de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a su domicilio:

Formato de consentimiento electrónico en favor de la Procuraduría Federal del

Consumidor (firmado por quien realizó el pago de la compra, con tinta azul de preferencia). Identificación oficial vigente de la persona consumidora (anverso y reverso). Se entiende por persona consumidora afectada quien acredite el pago del pedido cancelado unilateralmente por la persona proveedora. Relatoría de hechos. Escrito libre FIRMADO POR LA PERSONA CONSUMIDORA AFECTADA, en el que se señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y el incumplimiento por parte de la proveedora. Documentos que comprueben la relación de consumo (facturas, tickets, estados de cuenta, comprobantes de pago, correos electrónicos, etc.). Formato adicional de datos personales debidamente requisitado.

La Profeco resaltó que, para que una acción colectiva pueda tener mayor alcance para las personas afectadas y se proceda al acceso a justicia, se necesitan al menos 30 personas.

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