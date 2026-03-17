Profeco pone a disposición formatos para sumarse a acción colectiva contra Walmart

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, pone a disposición formatos para las personas afectadas por la cancelación masiva por parte de Walmart del 17 y 18 de marzo de 2025 con el fin de sumarse a acción colectiva.Ante la cancelación unilateral de compras por parte de la empresa sin que los consumidores afectados lo consintieran, la Profeco exhortó a las personas afectadas por compras en línea en Walmart a sumarse a una demanda colectiva. A través de un comunicado, Profeco anunció que, derivado de la acción colectiva contra Walmart, se ponen a disposición de las personas afectadas. De acuerdo a la institución, los formatos necesarios para sumarse a dicha acción hasta 18 meses después de que el proceso jurídico concluya.Para realizar esta demanda colectiva, las y los consumidores afectados deberán enviar los siguientes documentos al correo electrónico: acolectivas@profeco.gob.mx o de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a su domicilio:La Profeco resaltó que, para que una acción colectiva pueda tener mayor alcance para las personas afectadas y se proceda al acceso a justicia, se necesitan al menos 30 personas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS