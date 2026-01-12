Tras la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas telefónicas en México el pasado 9 de enero, este fin de semana Telcel se convirtió en el punto de polémica, pues usuarios y especialistas comenzaron a señalar a la compañía por una presunta filtración de datos personales.

Las críticas, que surgieron a través de publicaciones en redes sociales, han causado el rechazo y la indignación de millones de clientes de la empresa, quienes ahora dudan de la legitimidad del registro de las líneas.

Las denuncias de los usuarios establecían que, al ingresar el número celular en la página para comenzar con el trámite, el código fuente del sitio filtraba todos los datos personales vinculados al propietario de la línea sin necesidad de contraseñas o códigos únicos; exponiendo información como:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

CURP

Correo electrónico, entre otros

Usuarios señalan a Telcel por filtración de datos personales

A través de redes sociales, una variedad de internautas acusó a la empresa de tener una falla técnica y estar filtrando los datos personales de quienes intentaban realizar su registro de línea por medio del sitio web de Telcel.

El periodista mexicano, Ignacio Gómez Villaseñor, fue una de las voces que aseguró que millones de clientes de la empresa estaban en riesgo.

Gómez declaró que luego de ingresar el número y mientras la persona estaba en espera de recibir el código de seguridad, la página principal parecía no tener errores, pero "por atrás, en las herramientas de desarrollador, que puede ver cualquier persona, ya aparecían todos los datos personales de las personas".

Agregó que él no fue el único en documentar esta falla y que sin necesidad de un código ni de ser él o la titular de la línea, el portal de Telcel arrojaba todos los datos ya registrados de los clientes.

Telcel descarta filtración de datos

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Renato Flores, Subdirector de Comunicación de Telcel, afirmó que la falla que se hizo viral en redes sociales fue únicamente una "vulnerabilidad técnica".

"Hubo una vulnerabilidad técnica y podías ver alguna información...lo que veías era tu propia información. Lo que hicimos fue bajar el portal, sacarlo de línea, durante dos horas para hacer todo el proceso para garantizar la seguridad de los clientes" , declaró Flores.

El Subdirector de Comunicación de la empresa agregó que no se ha detectado ninguna fuga o vacío de información de los usuarios, y que, tras la detección de la vulnerabilidad técnica, la compañía se encuentra haciendo revisiones y evaluaciones de manera permanente al portal.

"Con base en el análisis de ciberseguridad que tenemos, el portal de Vincula tu línea es 100% seguro y la información de los clientes está protegida...No tenemos indicios de una filtración de datos personales. Telcel actuó de manera rápida, responsable y transparente" , afirmó Gómez.

El vocero de la compañía agregó que "la vulnerabilidad técnica solo era una serie de capas y desarrollos que tienen los desarrolladores del sistema. Encontraron que cuando entrabas con tu número, después de usar tu código que llegaba por SMS, podías ver información del desarrollador. Simplemente, se aplica un sistema y se siguen aplicando todos los protocolos de ciberseguridad que tenemos en la empresa".

Gómez también informó que la aceptación de los usuarios a este nuevo y obligatorio procedimiento ha sido mucha y ya cuentan con cerca de 200 mil registros en línea exitosos, más los que se han realizado de manera presencial. La empresa espera que conforme avancen los días y se difunda más información sobre el tema, la cobertura de sus clientes que cumplen con este requisito gubernamental aumentará.

