El pago del predial es una de las obligaciones fiscales más importantes para quienes son propietarios de una casa, departamento, terreno o local comercial en todo México. Con el objetivo de incentivar este trámite, el Ayuntamiento de la Ciudad de México ofrece jugosos descuentos a quienes cumplan con los siguientes requisitos. Cabe recordar que los recursos obtenidos se destinan al mantenimiento de servicios públicos como calles, alumbrado, parques, seguridad, recolección de basura y obras de infraestructura en la CDMX.Deben realizar el pago del predial todas las personas que cuenten con un inmueble registrado en el padrón catastral, ya sea:El trámite puede realizarlo directamente el propietario o cualquier persona que cuente con la información del predio.En pleno 2026, el gobierno mexicano mantiene el mismo patrón de descuentos por pronto pago. Según informa la Secretaría de Administración y Finanzas, todos aquellos contribuyentes que liquiden su pago antes de concluir el mes de enero, recibirán hasta 8% de descuento.A partir de febrero, el descuento se reduce a 5% durante sus 28 días. No obstante, a partir de marzo y, el resto de meses restantes, el predial deberá pagarse sin ningún descuento y, al contario, puede que inclusive con recargos. Sumado a lo anterior, la CDMX vislumbra beneficios aparte para adultos mayores de 60 y grupos poblacionales como: En estos casos se establece una cuota bimestral de 68 pesos si el inmueble habitacional no excede un valor de 2 millones 808 mil 466 pesos. Para todas las viviendas que rebasen el monto, se aplica un descuento del 30% sobre el pago del predial.Además, también se puede sumar una reducción del 50% en el pago del servicio de agua (SACMEX).