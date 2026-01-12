El pago del predial es una de las obligaciones fiscales más importantes para quienes son propietarios de una casa, departamento, terreno o local comercial en todo México. Con el objetivo de incentivar este trámite, el Ayuntamiento de la Ciudad de México ofrece jugosos descuentos a quienes cumplan con los siguientes requisitos.

Cabe recordar que los recursos obtenidos se destinan al mantenimiento de servicios públicos como calles, alumbrado, parques, seguridad, recolección de basura y obras de infraestructura en la CDMX.

¿Quiénes deben pagar el predial en 2026?

Deben realizar el pago del predial todas las personas que cuenten con un inmueble registrado en el padrón catastral, ya sea:

Vivienda particular

Departamento o condominio

Terreno urbano

Local comercial o industrial

El trámite puede realizarlo directamente el propietario o cualquier persona que cuente con la información del predio.

¿Qué descuentos se aplicarán en 2026?

En pleno 2026, el gobierno mexicano mantiene el mismo patrón de descuentos por pronto pago. Según informa la Secretaría de Administración y Finanzas, todos aquellos contribuyentes que liquiden su pago antes de concluir el mes de enero, recibirán hasta 8% de descuento.

A partir de febrero, el descuento se reduce a 5% durante sus 28 días. No obstante, a partir de marzo y, el resto de meses restantes, el predial deberá pagarse sin ningún descuento y, al contario, puede que inclusive con recargos.

Sumado a lo anterior, la CDMX vislumbra beneficios aparte para adultos mayores de 60 y grupos poblacionales como:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos

Personas con discapacidad permanente

Cónyuges sobrevivientes del propietario

Mujeres separadas o viudas

Pensionados, jubilados

Madres solteras

Jefas de hogar

En estos casos se establece una cuota bimestral de 68 pesos si el inmueble habitacional no excede un valor de 2 millones 808 mil 466 pesos. Para todas las viviendas que rebasen el monto, se aplica un descuento del 30% sobre el pago del predial.

Además, también se puede sumar una reducción del 50% en el pago del servicio de agua (SACMEX).

