¿De qué se trata la estrategia "Kalimán" que aplica Sheinbaum con Trump?

Sheinbaum descartó que vaya a palearse con Donald Trump

"¿Sigue aplicando la estrategia 'Kalimán'? ", se le preguntó a Sheinbaum en la conferencia matutina de este lunes. SUN / D. SIMÓN / EFE / ARCHIVO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la relación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá aplicando la estrategia "Kalimán"  y descartó que vaya a palearse con el mandatario.

La Mandataria denunció que hay opositores que han ido a Estados Unidos a denostar al gobierno de México, y a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Donald Trump saliera mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque "no nos vamos a pelear".

"¿Sigue aplicando la estrategia 'Kalimán'? ", se le preguntó en la conferencia matutina de este lunes.

"Sí, 'serenidad y paciencia'", respondió.

Afirmó que su gobierno buscará siempre una buena relación con la administración de Donald Trump, porque es lo que le conviene al pueblo de México y a la nación.

"¿Qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad, porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, ya no tienen apoyo popular. Ellos creen que tiene que ir a buscar desde afuera para afectarnos […] Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición".

Sheinbaum afirmó que, en general, en la Unión Americana hay una buena opinión del gobierno de México a pesar de esas campañas que hacen opositores en ese país.

"Y hay que denunciarla también, hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente, el que no quiere a México.

Sobre la carta que enviaron congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reprobaron acciones militares contra México, la Presidenta lo agradeció: "No sé ni siquiera cómo fue que se dio esta comunicación".

