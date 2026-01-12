¿De qué se trata la estrategia "Kalimán" que aplica Sheinbaum con Trump?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en la relación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá aplicando la estrategia "Kalimán" y descartó que vaya a palearse con el mandatario.

La Mandataria denunció que hay opositores que han ido a Estados Unidos a denostar al gobierno de México, y a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Donald Trump saliera mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque "no nos vamos a pelear".

"¿Sigue aplicando la estrategia 'Kalimán'? ", se le preguntó en la conferencia matutina de este lunes.

"Sí, 'serenidad y paciencia'", respondió.

Afirmó que su gobierno buscará siempre una buena relación con la administración de Donald Trump, porque es lo que le conviene al pueblo de México y a la nación.

"¿Qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad, porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, ya no tienen apoyo popular. Ellos creen que tiene que ir a buscar desde afuera para afectarnos […] Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición".

Sheinbaum afirmó que, en general, en la Unión Americana hay una buena opinión del gobierno de México a pesar de esas campañas que hacen opositores en ese país.

"Y hay que denunciarla también, hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente, el que no quiere a México.

Sobre la carta que enviaron congresistas de Estados Unidos al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reprobaron acciones militares contra México, la Presidenta lo agradeció: "No sé ni siquiera cómo fue que se dio esta comunicación".

MV