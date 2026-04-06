Un automóvil particular arrolló a 11 personas la madrugada de este lunes 6 de abril frente al Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tecámac, Estado de México. El saldo del incidente es de cuatro personas fallecidas y siete más lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

Lo que se sabe sobre el incidente en Tecámac

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan. Según las investigaciones preliminares, el conductor del vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando primero se impactó contra otro automóvil y posteriormente embistió a un grupo de personas que se encontraban afuera del hospital, en espera de información sobre sus familiares internados.

Entre las víctimas mortales, dos personas perdieron la vida de manera inmediata tras el impacto, mientras que las otras dos fallecieron cuando recibían atención médica. En tanto, los siete lesionados fueron trasladados para su atención, incluyendo al conductor presuntamente responsable, quien habría manejado bajo los efectos del alcohol.

Tras el incidente, elementos de la Guardia Civil de Tecámac y de Protección Civil acudieron al lugar para brindar auxilio a las víctimas y asegurar la zona. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos e inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, en el hecho estuvieron involucrados un vehículo Volkswagen Jetta color gris, con placas NZT 7830, y un Nissan March color blanco, con placas 497 YZB. Las autoridades confirmaron que hay una persona detenida, quien sería el conductor del Jetta, señalado por conducir a exceso de velocidad y en presunto estado inconveniente. Será la FGJEM la encargada de determinar su situación jurídica.

Alcaldesa de Tecámac lamenta el hecho

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero, expresó su postura a través de un mensaje en redes sociales, donde lamentó profundamente lo ocurrido y manifestó su solidaridad con las familias afectadas. Indicó que desde las primeras horas dio seguimiento al caso y calificó el hecho como un "acto trágico" que enluta al municipio.

Asimismo, señaló que elementos de seguridad y cuerpos de emergencia actuaron de manera inmediata para atender la emergencia y que el Sistema DIF municipal fue instruido para brindar acompañamiento, apoyo emocional y asistencia a los familiares de las víctimas.

"Hoy, Tecámac se encuentra de luto", expresó la presidenta municipal, al hacer un llamado a la unidad y al apoyo comunitario en este momento. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.

FACEBOOK / Rosi Wong

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