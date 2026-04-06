Lunes, 06 de Abril 2026

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¿Qué áreas de México resultaron afectadas por apagones eléctricos de la CFE? ¡Entérate!

Los cortes de luz en algunas zonas de México se volvieron una constante de este Lunes de Pascua 2026

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

La CFE alertó por apagones para este lunes que podrían ocasionar afectaciones a los hogares. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La CFE alertó por apagones para este lunes que podrían ocasionar afectaciones a los hogares. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón para este lunes 6 de abril de 2026 que impactó de forma directa a decenas de familias de Sinaloa, esto debido a labores de mantenimiento realizadas por la empresa estatal: ¡entérate de toda la información acá!

¿Qué se sabe del apagón de la CFE anunciado en Sinaloa?

Esta suspensión temporal del servicio de electricidad comenzó exactamente a las 10:00 de la mañana y terminó a las 12:00 del mediodía, lo que dejó a las familias sinaloenses sin luz por 2 horas.

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El anuncio inicial de la CFE generó alarma a nivel nacional, pero la Comisión dejó en claro a través de un comunicado oficial que el corte sólo afectaría a algunas colonias de Sinaloa, en el noroeste del país.

Las colonias de Ahome en Los Mochis, Sinaloa, afectadas por el apagón de la CFE de este 06 de abril del 2026 fueron las siguientes:

  • Mar de Cortés
  • Infonavit
  • La Curva
  • La Michoacana
  • Barrio Cartolandia
     

De acuerdo con la CFE, el servicio se restableció de forma gradual al mediodía de este Lunes de Pascua; sin embargo, también advirtió sobre posibles retrasos menores mientras la red eléctrica recupera su estabilidad total.

¿Qué hacer si se va la luz en tu casa?

Si bien este apagón de la CFE fue controlado y se dio de forma totalmente programada, existe la posibilidad de que el servicio falle en alguna otra zona; si en tu casa o colonia no hay luz por algún motivo, lo que debes hacer es reportarlo al 071 o a través de la app CFE Contigo. Si vives en una ciudad la luz debería volver en cuestión de horas, mientras que en zonas rurales la reconexión no deberá exceder los tres días hábiles.

JM

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