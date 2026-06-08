Huelga en Nacional Monte de Piedad genera nueva preocupación en los usuarios

La huelga en el Nacional Monte de Piedad ha encendido nuevamente las alarmas entre miles de usuarios que dependen de sus servicios para obtener liquidez inmediata o recuperar artículos empeñados. La suspensión de actividades en diversas sucursales ha generado incertidumbre sobre los tiempos de atención, la realización de trámites, el resguardo y devolución de sus objetos y aumentos en los intereses y los refrendos, en medio de un conflicto laboral que aún no encuentra solución.

Te puede interesar | Empleo formal en México: IMSS reporta caída de plazas en mayo

El impacto de la huelga es masivo, afectando directamente la operatividad de la institución a nivel nacional. Actualmente, más de 300 sucursales se encuentran cerradas y sin brindar servicio al público. Antes del estallido del conflicto el 1 de octubre de 2025, el Nacional Monte de Piedad realizaba más de 600 mil operaciones mensuales en ventanilla, lo que dimensiona la cantidad de familias mexicanas que han perdido temporalmente esta vital fuente de financiamiento y solvencia.

Temor a perder sus pertenecías y a los intereses altos

Más allá de las cifras, el cierre prolongado ha desatado una "bomba silenciosa" entre los pignorantes, quienes temen perder su patrimonio. Muchos de los artículos empeñados no solo tienen un valor económico, sino que representan herramientas de trabajo indispensables o bienes con un alto valor sentimental que han pasado de generación en generación.

Aunque la institución ha habilitado canales digitales como "Mi Monte App" y pagos en tiendas de conveniencia para realizar refrendos, la imposibilidad de recuperar físicamente las prendas mantiene a miles de familias en un estado de constante angustia.

Otro temor de los clientes es que los intereses continúan acumulándose. Usuarios señalan que, lejos de suspenderse los cobros, se han incrementado los costos asociados al almacenamiento y al refrendo de los objetos, lo que ha provocado un aumento en el monto total de la deuda.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Ante la continuidad de la huelga, la institución ha recomendado a los clientes mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer cualquier cambio en la operación de las sucursales. Los usuarios con artículos empeñados pueden consultar los canales de atención habilitados por la institución para resolver dudas sobre refrendos y vencimientos.

Visita el sitio web montepiedad.com.mx/prendasseguras/ o comunícate a los números de atención a clientes 55 2629 2790 / 55 8890 971, o al correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

KR