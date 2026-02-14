Para don Arturo Rodríguez, haber nacido en Guadalajara y ser tapatío representa un orgullo. Sonríe con gentileza al tiempo que mastica un pedazo de picón que regaló el Gobierno municipal con motivo del 484 aniversario de la ciudad.

“No me vaya a ahogar mientras contesto”, bromea. Hurga en su memoria por las anécdotas que ha vivido a lo largo de su vida en la capital jalisciense, pero hay una que rescata y rememora con nostalgia y alegría, y que cuenta mientras la celebración del cumpleaños de la ciudad rebosa a su alrededor en el Centro Histórico.

“Antes las mañanitas eran el día 13, en la noche. Cantaba el mariachi hasta las 12 de la noche para partir el pastel, aquí en el Centro”. Los ojos de don Arturo se escondían detrás de la ligera sonrisa que dibujaba al hablar de su ciudad.

Con mariachi, chocolate, picón y rosales, esta mañana las y los tapatíos celebraron un aniversario más de Guadalajara en el primer cuadro de la ciudad. El sol no daba tregua y el calor comenzaba a abrasar las calles y la plancha de la Plaza Guadalajara, pero las filas se zigzagueaban y se extendían por varios metros para recibir los alimentos donados por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), o algunos de los ramos de flores que hacían alusión a la Ciudad de las Rosas.

La alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, hizo un llamado a cuidar la ciudad en corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno. “Los invito a que, con el mismo amor con el que tratamos nuestro hogar y a nuestra familia, cuidemos el hogar compartido que es Guadalajara. A cada quien nos toca hacer algo, porque la corresponsabilidad es lo que marca la diferencia. No hay gobierno suficiente ni inversión suficiente si no existe el cuidado de su gente”, comentó.

“Si amamos a Guadalajara, si queremos que siga brillando y que continúe siendo el corazón de este país, los invito a que, con todo este amor, juntas y juntos cuidemos de Guadalajara”, añadió.

Presumiendo la playera de las Chivas de Guadalajara, José Manuel Calderón y Dolores Martínez enfatizan un calificativo que es repetido de voz en voz en todo México: esta tierra está llena de gente amable. En tanto, aunque están enamorados de la ciudad, lugares como el Centro, el Zoológico y el Estadio Akron se “roban su corazón”. Ella le toma el brazo mientras él, con voz que retumba frente al Palacio Municipal, hace un recuento de sus sitios predilectos de la perla tapatía.

Incluso, recuerdan que una de sus actividades favoritas de la ciudad era andar en bicicleta por las principales avenidas, aunque hoy ya no sea posible. “Durante buen rato hacíamos la ruta nocturna en la bicicleta. Cuando empezó la Vía RecreActiva, nos tocó todavía pasar por arriba del puente Matute Remus, ir para la Expo por el puente. Ya no se da ahorita eso, está cerrada para el ciclismo”, apunta José Manuel.

“También yo andaba con él en el ciclismo porque me gusta andar en bici con él, está padre. Los recorridos están muy a todo dar”, confirma Dolores, acariciando y haciendo dibujos sutiles en su espalda.

Para doña Irma, Guadalajara está asociada a los parques de la ciudad. Se rasca la barbilla y entrecierra los ojos ante el destello del sol que carcomía el cielo. “A mi mamá le gustaba mucho llevarnos de chicos al Parque Agua Azul, al Parque Ávila Camacho, que ahorita ya está muy feo. No como antes. Podía uno entrar y pasar ahí todo el día: mi mamá llevaba lonches, había para andar en las lanchas, pero ahorita está muy feo. Lo han hecho muy comercial, ya no es como antes, familiar”, lamenta, aunque la sonrisa de la nostalgia no se borra.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

