El Gobierno de México arranca una nueva fase crucial para millones de familias, pues del 20 al 25 de abril de 2026, las autoridades distribuyen las nuevas Tarjetas del Banco del Bienestar en todo el país . Esta entrega beneficia directamente a las personas que completaron su registro en febrero pasado para la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Los servidores de la nación coordinan la logística en módulos específicos, donde los nuevos derechohabientes obtienen el único medio de cobro autorizado para acceder a sus recursos económicos. La Secretaría de Bienestar organiza este operativo exprés para garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios, fortaleciendo la economía local y la autonomía financiera de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

El truco oculto de los requisitos: Lo que necesitas llevar al módulo

Para asegurar el éxito en tu trámite y evitar contratiempos, debes preparar tu documentación con anticipación. Las reglas de operación exigen que el titular acuda personalmente al módulo asignado en la fecha y hora indicadas en su notificación, dato que le será enviado al interesado vía SMS o mensaje de texto.

Allí, los funcionarios solicitan una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial del INE, pasaporte o cédula profesional, tanto en original como en copia. Además, resulta indispensable entregar el talón de registro, ese comprobante verde que recibiste al momento de inscribirte en febrero. Sin estos documentos, los servidores públicos rechazan la entrega del plástico, por lo que revisar tus papeles antes de salir de casa marca la diferencia entre recibir tu dinero o enfrentar retrasos innecesarios.

La razón por la que debes cuidar tu plástico: Montos y beneficios

Obtener esta tarjeta representa el acceso directo a los derechos constitucionales que el Estado mexicano garantiza a sus ciudadanos. Las mujeres de 60 a 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar aseguran un ingreso de 3 mil 100 pesos bimestrales , un recurso diseñado para reconocer su trabajo histórico en el cuidado del hogar.

Por otro lado, los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores, de 65 años en adelante, acceden a 6 mil 400 pesos cada dos meses . El Banco del Bienestar elimina el cobro de comisiones por consulta de saldo o retiro de efectivo en sus cajeros, lo que maximiza el valor del apoyo y permite a los usuarios administrar su dinero con total libertad y seguridad.

El PASO a PASO para ubicar tu sede: Mensajes SMS y consulta con CURP

La tecnología juega un papel fundamental en este operativo de bancarización masiva. La Secretaría de Bienestar envía un mensaje de texto (SMS) al número celular que registraste en febrero , detallando el día, la hora y la dirección exacta del módulo que te corresponde.

Si cambiaste de número o no recibes la notificación, el sistema ofrece una alternativa rápida y eficaz. Ingresa a la página oficial gob.mx/bienestar, selecciona el apartado de tu pensión y digita tu Clave Única de Registro de Población (CURP). La plataforma despliega de inmediato tu cita programada, permitiéndote planificar tu visita y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias durante esta intensa semana de entregas.

¿Por qué ocurre esta entrega masiva de Tarjetas del Bienestar ahora?

Esta distribución de tarjetas responde a la política de bancarización universal que el Gobierno Federal implementó para erradicar el manejo de dinero en efectivo y los intermediarios. En febrero de 2026, las autoridades abrieron una ventana de registro para incorporar a las nuevas generaciones de adultos mayores y expandir el programa de Mujeres Bienestar, el cual ya beneficia a 3 millones de mexicanas.

El proceso actual refleja casos similares de años pasados, donde la entrega de plásticos ocurre dos meses después del registro , permitiendo al sistema procesar los datos y emitir las tarjetas personalizadas. Este modelo logístico asegura que, para el siguiente bimestre de pago, los nuevos derechohabientes ya cuenten con su cuenta bancaria activa, consolidando un padrón que hoy supera los 13.6 millones de adultos mayores protegidos por la ley.

¿Qué pasa si no recojo mi tarjeta del Bienestar en la fecha indicada?

Si pierdes tu cita del 20 al 25 de abril, deberás esperar a que la Secretaría de Bienestar anuncie un periodo de entrega para rezagados, lo que retrasará el depósito de tu pensión.

¿Puedo mandar a un familiar a recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar?

No, la entrega del plástico exige la presencia del titular; sin embargo, si el beneficiario enfrenta problemas de salud o movilidad, un auxiliar registrado tiene la opción de solicitar una visita domiciliaria para que los servidores de la nación entreguen la tarjeta en su casa.

¿Cuándo depositan el primer pago en la nueva tarjeta del Bienestar 2026?

Las autoridades programan los primeros depósitos para el bimestre posterior a la entrega del plástico, por lo que los nuevos beneficiarios verán reflejado su dinero en sus cuentas durante el siguiente calendario de pagos oficial.

JM