Tarjeta Rosa: esta es la fecha límite para el registro en Aguascalientes

El Gobierno del Estado de Aguascalientes puso en marcha la Tarjeta Rosa, un programa social dirigido a mujeres mayores de edad que viven en la entidad. Esta iniciativa tiene como finalidad brindar un apoyo económico y promover el fortalecimiento del desarrollo personal, además de incentivar la participación de las beneficiarias en actividades de carácter comunitario.

Las autoridades informaron que el registro para la Tarjeta Rosa en Aguascalientes estará disponible hasta el 23 de enero y se realizará exclusivamente de manera presencial. Las interesadas deberán acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ubicadas en Bulevar José Ma. Chávez número 3202, Ciudad Industrial, en un horario de 8:00 a 15:30 horas. Se precisó que no habrá modalidad en línea y que el trámite solo podrá efectuarse dentro del periodo establecido.

Para incorporarse al programa, las solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación correspondiente durante el registro. Entre los documentos solicitados se encuentran la solicitud de incorporación, que será entregada en el lugar, copia de una identificación oficial vigente, copia de un comprobante de domicilio reciente (con una antigüedad no mayor a tres meses) y la Tarjeta Soluciones.

En caso de requerir información adicional sobre el programa Tarjeta Rosa Aguascalientes, las mujeres interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4203, o bien enviar un correo electrónico a tarjetarosa@aguascalientes.gob.mx

