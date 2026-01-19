Tarjeta Rosa: Fechas de pago en 2026 y cuándo entregan el nuevo plástico

Como parte de un proceso de modernización y reestructuración del programa conocido como Tarjeta Rosa, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, anunció que en 2026 será necesario completar un nuevo registro, ya que todas las beneficiarias recibirán un nuevo plástico.

La Tarjeta Rosa es un programa social creado por el Estado de Guanajuato cuyo objetivo es ayudar a las mujeres de entre 25 y 45 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad , mediante apoyos económicos distribuidos en diferentes momentos del año.

Esta ayuda facilita que las beneficiarias puedan acceder a productos y servicios básicos, además de representar un alivio económico para las jefas de familia.

De acuerdo con la información disponible, la nueva Tarjeta Rosa funcionará bajo un sistema bancarizado que otorgará un total de 6 mil pesos anuales, dividido en dos pagos de 3 mil pesos.

¿Cuándo comienza el registro para la nueva Tarjeta Rosa?

La titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, señaló que el registro para formar parte del programa iniciará durante los meses de febrero y marzo, mientras que los pagos se realizarán en junio y a finales de noviembre.

No obstante, la funcionaria destacó que habrá un periodo extraordinario de inscripción en julio para aquellas mujeres que no logren completar su registro durante los meses establecidos.

Por su parte, la Gobernadora de Guanajuato, Dennise García, indicó que los cambios en la Tarjeta Rosa responden a un proceso orientado a reforzar la seguridad y garantizar que todas las mujeres inscritas reciban sus pagos a tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Tarjeta Rosa?

Para poder participar en el programa, las interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos clave. A continuación, se enlistan:

Ser residentes del Estado de Guanajuato.

Ser madres de familia.

Tener entre 25 y 45 años de edad.

Presentar credencial para votar vigente (INE).

CURP actualizada.

Acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

¿Cuándo se entregarán las nuevas tarjetas?

El proceso para solicitar la Tarjeta Rosa se llevará a cabo a través de una aplicación móvil. En este portal, las interesadas deberán cargar su documentación y elegir el centro, la fecha y el horario en que desean recoger su tarjeta.

Esto con el objetivo de evitar la formación de largas filas de espera.

Las tarjetas anteriores dejarán de funcionar oficialmente el 31 de enero , por lo que se exhorta a las beneficiarias a retirar cualquier saldo pendiente antes de esa fecha.

¿Qué otros beneficios ofrece la Tarjeta Rosa?

A pesar de los cambios que experimentará la Tarjeta Rosa, las beneficiarias podrán seguir accediendo a apoyos adicionales del programa, como atención psicológica, asesoría jurídica, servicios médicos, asistencia en el hogar, apoyo dental y ayuda para gastos funerarios.

Estos servicios estarán disponibles desde el momento en que se reciba la tarjeta, sin necesidad de haber recibido el primer pago.

Las autoridades exhortan a la población a descargar la aplicación con anticipación y a mantenerse atentas a los comunicados de las páginas oficiales para conocer todos los detalles del programa.

