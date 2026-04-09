Como parte de un programa social llamado "Envejecimiento con Bienestar", impulsado por el Gobierno del Estado de Guerrero y por la Secretaría del Bienestar estatal, los adultos mayores de la localidad podrán solicitar la Tarjeta Dorada para acceder a descuentos y beneficios similares a los que ofrece la tarjeta INAPAM.

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La iniciativa, que fue lanzada a finales de 2025 y renovada para este 2026, busca ser un apoyo extra para las personas de la tercera edad, quienes suelen ser más vulnerables a las desigualdades.

¿Qué es la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada para adultos mayores es una credencial otorgada por el Estado de Guerrero que ofrece descuentos en diferentes ámbitos clave que pueden ayudar a mejorar la vida de la población mayor, como salud, alimentación, transporte, farmacias, comercios, servicios diversos, recreación y esparcimiento.

La función de la Tarjeta Dorada ha sido fuertemente comparada con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); sin embargo, es importante destacar que, más que una versión mejorada, ambas son herramientas útiles de ahorro que se pueden complementar para ampliar el rango de lugares y servicios en los que se tiene tarifa preferencial.

Esto quiere decir que una no es mejor que la otra, sino que tener las dos puede ser un gran apoyo para las finanzas personales de la población mayor.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada en 2026?

Al ser un apoyo creado por las autoridades de Guerrero, solo las personas mayores de 60 años que residan en alguno de los municipios del Estado podrán tener acceso a la credencial.

De acuerdo con las bases del programa, los interesados pueden acudir al Módulo Permanente de Atención en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) para solicitar su tarjeta, aunque de momento no se ha informado sobre el inicio de una nueva convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada?

Las dependencias encargadas señalaron que los interesados en la solicitud deberán cumplir con los siguientes puntos:

Documentos del beneficiario:

Edad mínima de 60 años.

CURP actualizada.

Identificación oficial (INE al 200 por ciento).

Comprobante de domicilio (vigencia de tres meses).

Formulario de solicitud.

Autorización para uso de datos personales.

Documentos del representante en caso de emergencia:

Identificación oficial (INE).

CURP actualizada.

Número telefónico.

¿Qué descuentos ofrece la Tarjeta Dorada en Guerrero?

Los beneficios de la Tarjeta Dorada están activos en 59 municipios del Estado , aunque se espera que poco a poco se integren los restantes.

No obstante, con la credencial los beneficiarios tendrán acceso a descuentos en hoteles, funerarias, restaurantes, tiendas de conveniencia, agencias de viaje, laboratorios clínicos y más lugares que completan los más de 500 establecimientos participantes.

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Además, también tendrán descuentos en servicios. Entre los principales se encuentran:

Descuento de hasta 35 por ciento en tenencia vehicular.

Descuento del 30 por ciento en el Registro Público de la Propiedad.

Descuento del 30 por ciento en todos los trámites del Registro Civil.

Acceso gratis al Zoológico de Zoochilpan.

Descuento del 50 por ciento en el pago anual o mensual de agua potable.

Descuento del 50 por ciento al solicitar la expedición de la licencia.

La Tarjeta Dorada se perfila como una herramienta que busca fortalecer la economía de los adultos mayores en Guerrero, facilitando el acceso a servicios y descuentos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

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