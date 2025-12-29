Curp 2026: esto debes hacer con tu línea móvil a partir del 1 de enero para evitar multas

Desde el 9 de enero de 2026, las personas usuarias de telefonía móvil en México deberán asociar su número celular a una CURP certificada y a una identificación oficial vigente. Esta disposición forma parte de una estrategia para prevenir delitos como fraudes, extorsiones y secuestros que se cometen mediante el uso de teléfonos móviles.

La medida establece que todas las líneas activas deberán quedar vinculadas a una identidad plenamente verificada. Para ello, será obligatorio contar con una CURP certificada, es decir, validada directamente con el Registro Civil Nacional. En caso de no cumplir con este requisito, las empresas proveedoras del servicio podrán suspender la línea hasta que la situación sea regularizada.

La CURP certificada se distingue por incluir la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil” y un código de verificación digital, elementos que confirman su autenticidad y evitan registros duplicados en las bases de datos oficiales.

Cómo obtener la “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”

Para obtener este documento, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del Gobierno de México, www.gob.mx/curp. La consulta puede realizarse utilizando la clave de 18 caracteres o proporcionando datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa de registro. Antes de descargar el archivo en formato PDF, es necesario confirmar que aparezca la leyenda que indica que la CURP está certificada. En caso contrario, el sistema señalará la necesidad de validarla ante el Registro Civil, trámite indispensable para completar el registro de la línea telefónica.

La disposición oficial señala que las personas usuarias tendrán un plazo máximo de 120 días, contados a partir del 9 de enero de 2026, para acudir a un Centro de Atención al Cliente y realizar la vinculación correspondiente. Entre los documentos aceptados se encuentran la CURP certificada, el pasaporte vigente o la CURP temporal para personas extranjeras, así como el RFC en el caso de líneas registradas a nombre de empresas.

Aunque la credencial para votar puede utilizarse como identificación, también deberá someterse al proceso de validación, ya que contiene la CURP, la cual será contrastada con la información del Registro Nacional de Población.

Los proveedores de servicios móviles únicamente conservarán datos básicos, como nombre, CURP o RFC, número telefónico, tipo de identificación presentada, resultado de la validación y un folio que incluirá la fecha y hora del registro.

Las autoridades aconsejan iniciar cuanto antes la regularización de la CURP para evitar interrupciones en el servicio. Asimismo, la Secretaría de Gobernación pone a disposición de la población sus canales oficiales para brindar orientación y resolver dudas relacionadas con este proceso.

