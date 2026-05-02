Pensión Bienestar tiene retraso en el pago de mayo; ¿Cuándo sale el calendario?

La Secretaría del Bienestar alista el tercer pago del año de las distintas pensiones impulsadas por el gobierno federal, dirigidas a grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres en edad avanzada y personas con discapacidad. Ante la expectativa que genera entre los beneficiarios conocer las fechas de pago por letra, aquí te compartimos la fecha tentativa en la que las autoridades podrían publicar el calendario.

A través de la entrega de apoyos económicos, estos programas sociales buscan reducir la vulnerabilidad de grupos marginados en México, asegurando un ingreso básico a quienes más lo necesitan.

El monto del pago varía de acuerdo con el programa social del que se trate y se entrega cada dos meses . Estos son gestionados por la Secretaría del Bienestar; por lo tanto, esta es la dependencia encargada de dar a conocer el calendario oficial de pagos bimestral.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de mayo de 2026?

Los calendarios de pagos son anunciados de manera bimestral por la titular de la Secretaría del Bienestar a través de medios de comunicación oficiales. Hasta hace unos días, la titularidad de la dependencia la ocupaba Ariadna Montiel Reyes; sin embargo, dejó el puesto. Por ello, Leticia Ramírez Amaya será la nueva encargada de difundir las fechas de pago oficiales, entre otra información relevante de los programas.

Por lo general, esta información se da a conocer primero durante las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, correspondientes a los primeros días del mes en el que se entregan los recursos.

Leticia Ramírez Amaya será la nueva encargada de difundir las fechas de pago oficiales, entre otra información relevante de los programas. ESPECIAL

En mayo, el inicio de la entrega de pagos por parte del Banco del Bienestar registra un retraso debido a la coincidencia de los primeros días del mes con una jornada de asueto y un fin de semana. El 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, fecha considerada por las leyes mexicanas como de descanso obligatorio y, por lo tanto, un día en el que las instituciones financieras interrumpen sus actividades. Los días siguientes son sábado 2 y domingo 3 de mayo, jornadas en las que el Banco del Bienestar no entrega recursos de los programas sociales.

De este modo, se estima que el anuncio del calendario oficial de pagos se realice el lunes 4 de mayo en la conferencia matutina presidencial. Cualquier aviso fuera de los medios oficiales del gobierno sobre las fechas de pago debe considerarse especulación.

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar en mayo de 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales de 2025, con el objetivo de mantener su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Por lo general, el calendario de pagos de la Pensión Bienestar se da a conocer primero en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ESPECIAL



