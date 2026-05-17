Tarjeta Bienestar Discapacidad 2026: ¿Cuál es el último día para recogerla?

Quienes forman parte de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad deben acudir por su tarjeta del Banco del Bienestar antes de la fecha de cierre oficial. Este proceso garantiza el acceso a los recursos económicos de manera directa. La Secretaría de Bienestar organizó la distribución a nivel nacional, por lo cual los derechohabientes necesitan conocer las fechas que les corresponden para evitar contratiempos con sus depósitos bimestrales.

¿Cuál es el último día para recoger la tarjeta de la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Bienestar, el último día para recoger el medio de pago es el 20 de mayo de 2026.

Las autoridades programaron la entrega desde el 13 de mayo, con el objetivo de atender a todos los beneficiarios de forma ordenada en las distintas entidades del país. Los derechohabientes reciben un mensaje de texto en su teléfono móvil registrado, donde se detalla el día, la hora y el módulo asignado para completar el trámite. Es indispensable respetar esta cita para mantener el flujo correcto en la atención ciudadana y asegurar la recepción del apoyo económico en tiempo y forma.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Bienestar, el último día para recoger el medio de pago es el 20 de mayo de 2026. ESPECIAL

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Requisitos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar en 2026

Para concretar la entrega del plástico, los solicitantes deben presentar unos documentos en original y copia para su cotejo: una identificación oficial vigente con fotografía, así como el comprobante del trámite.

La transición hacia este sistema bancario estatal busca unificar los pagos de todos los programas sociales en una sola institución financiera.

Con la tarjeta del Banco del Bienestar, los afiliados a la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad pueden retirar efectivo en los cajeros automáticos de la institución sin el cobro de comisiones adicionales. Además, el plástico funciona para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria y pagar servicios básicos.

Las autoridades recomiendan a los usuarios proteger su información personal y no compartir el Número de Identificación Personal (NIP) con personas desconocidas o ajenas a su confianza.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

