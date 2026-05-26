El senador Enrique Inzunza Cazarez y el ex director de la Policía de Investigación del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés, arribaron a la sede de la Fiscalía General de la República en Sinaloa para declarar ante la acusación que presentó el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Almanza Avilés dijo que no pertenece a algún grupo delictivo, “yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo, toda mi vida 31 años seis meses, fui policía investigador yo le doy la cara al que sea y dónde sea, si hay que ir a Estados Unidos vamos y aclaramos“.

Apuntó que desde que se le informó de la acusación envío un oficio para ponerse a disposición de las autoridades, además notificó su domicilio para recibir citatorios.

Subrayó que “yo soy policía y les voy a decir si yo vuelvo a nacer vuelvo a ser policía porque yo nací para ser para eso; busque todo le tiempo la verdad y ahorita pido eso confío plenamente en las instituciones”.

X / @InzunzaCazarez

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

De acuerdo con fiscales estadounidenses, Inzunza Cázarez forma parte de un grupo de funcionarios presuntamente relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades de Estados Unidos le atribuyen delitos vinculados al narcotráfico, conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense, así como posesión y conspiración relacionada con armamento de alto poder y dispositivos destructivos.

La acusación también incluye señalamientos de presunta corrupción institucional, al considerar que algunos funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer operaciones criminales. En caso de ser declarado culpable ante tribunales estadounidenses, el senador podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

¿Qué sostiene la Fiscalía de Nueva York?

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que tanto Rocha Moya como el resto de los acusados habrían colaborado con estructuras delictivas dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Según las investigaciones, los implicados presuntamente brindaron protección a líderes criminales, filtraron información confidencial de corporaciones policiales y militares, además de facilitar la movilización de cargamentos ilícitos mediante el uso de instituciones estatales y municipales.

Las autoridades estadounidenses también afirman que los acusados mantenían cercanía con la facción del cártel encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos” . Incluso, señalan que el gobernador Rocha Moya habría ofrecido garantías de protección e impunidad.

Lista completa de los acusados

Junto al mandatario sinaloense y al senador de Morena, en la investigación aparecen otros exfuncionarios y mandos de seguridad: Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

Todos enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico y armas de fuego. En el caso de Valenzuela Millán, las autoridades estadounidenses añadieron cargos por su presunta participación en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de dicha persona, hechos que derivaron en la muerte de ambas víctimas.

¿Quién es Enrique Inzunza?

Inzunza Cázarez es abogado y político originario de Sinaloa. Actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República por Morena y encabeza la Comisión de Estudios Legislativos.

Antes de llegar a la Cámara Alta, desempeñó cargos clave dentro de la estructura estatal, entre ellos la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Rocha Moya.

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