En cumplimiento de los compromisos del T-MEC, Estados Unidos anunció una inversión de 23.4 millones de dólares (MDD) para apoyar la consolidación del Sistema Judicial Laboral en México, informó la Embajada estadounidense. Los fondos buscan combatir prácticas antilaborales que afectan salarios y generan desigualdad para los trabajadores, fortaleciendo la prosperidad compartida en Norteamérica.

Según un comunicado del Departamento de Trabajo de EU del 12 de enero, 15.4 millones de dólares fueron asignados a Partners of the Americas y 8 millones a Creative Associates International. Ambas organizaciones apoyarán iniciativas del gobierno mexicano, sector privado y trabajadores para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

Los proyectos se centran en sectores clave del T-MEC en México que compiten con empresas estadounidenses, y buscan empoderar a los trabajadores para denunciar infracciones mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.

Partners of the Americas es una organización no partidista que construye alianzas transfronterizas para generar oportunidades económicas y promover derechos laborales. Creative Associates International se enfoca en capacitación y desarrollo de capacidades para lograr un impacto efectivo en los trabajadores.

Con esta inversión, el Departamento de Trabajo estadounidense refuerza la aplicación de la ley laboral y combate prácticas comerciales injustas en las cadenas de suministro globales, buscando proteger la competitividad y seguridad económica de Estados Unidos.