Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 14 de enero informa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Sábado 17 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Domingo 18 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 22Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21