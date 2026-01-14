Miércoles, 14 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 14 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 15 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

