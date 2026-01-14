Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 14 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 15 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 17 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque