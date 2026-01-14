El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la tarde de hoy la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentará ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso, el primer bosquejo de lo que será la reforma electoral.

“Nos invitaron a los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras a estar presentes en una reunión con la Presidenta de la República y con los miembros de la comisión completa sobre la reforma electoral. Será para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de la presentación de la iniciativa”.

El diputado federal adelantó que no descarta modificar el proyecto que se presente y sostuvo que aunque respeta a los miembros de la Comisión Presidencial, la última palabra la tiene el poder legislativo.

Monreal Ávila aseguró que el legislativo “actuará con apertura” y recibirá propuestas de ciudadanos y organizaciones llegado el momento de dictaminar.

El morenista recordó que hasta ahora no existe un proyecto, pero reconoció que existen “pinceladas”, sobre lo que contendrá la reforma, como lo es la disminución de plurinominales, la disminución de recursos económicos a los órganos electorales y la disminución de recursos a partidos políticos en etapas de campaña.

El diputado detalló que aún se desconoce si la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues se trata de una facultad presidencial: “Es la Presidenta quien decidirá si nos selecciona como cámara de origen, o si va a la Cámara de Senadores”.

Finalmente, aseguró que buscará el consenso con el resto de los grupos parlamentarios, incluyendo a los de oposición.

“Vamos a escucharlos a todos, va a ser una discusión plural, personalmente estoy hablando con los coordinadores de los grupos parlamentarios; con todos los coordinadores estoy en comunicación para reunirnos una vez que llegue la iniciativa. No quiero descalificar ni al PAN ni al PRI, voy a hablar con sus coordinadores para que se puedan incorporar a la discusión amplia en el caso de que se presentara la reforma en materia constitucional y legal”, concluyó.

El Universal

La reforma desde su anuncio

Junio 25, 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que su gobierno impulsa una iniciativa de reforma electoral, aclarando que el INE “se mantendrá como organismo autónomo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que su gobierno impulsa una iniciativa de reforma electoral, aclarando que el INE “se mantendrá como organismo autónomo”. Agosto 2, 2025: El gobierno federal crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de elaborar la propuesta de reforma.

El gobierno federal crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de elaborar la propuesta de reforma. Septiembre 22, 2025: Tras foros de consultas públicas, el Gobierno anuncia que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso en enero de 2026.

Tras foros de consultas públicas, el Gobierno anuncia que la propuesta de reforma electoral será enviada al Congreso en enero de 2026. Octubre 23, 2025: El INE recibe y entrega propuestas al gobierno y a la Comisión Presidencial para que sean consideradas en la reforma, incluyendo aportaciones técnicas de organismos electorales locales y del propio organismo.

El INE recibe y entrega propuestas al gobierno y a la Comisión Presidencial para que sean consideradas en la reforma, incluyendo aportaciones técnicas de organismos electorales locales y del propio organismo. Enero 12, 2026: El INE entrega una propuesta formal de reforma electoral a la Comisión Presidencial, con ejes temáticos como voto electrónico mixto, paridad de género, uso de IA en procesos electorales, entre otros.

CT