Jueves, 21 de Mayo 2026

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Suspenderán líneas de celular sin CURP válida el 1 de julio

El cumplimiento de esta disposición garantiza que el ciudadano mantenga el control sobre sus canales de comunicación y proteja su patrimonio digital

Por: SUN .

Los usuarios pueden confirmar si su línea ya está registrada ingresando al portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), utilizando el folio de alta proporcionado por su operadora, o revisando el estatus directamente en las aplicaciones móviles de su proveedor telefonico. CANVA

Los usuarios pueden confirmar si su línea ya está registrada ingresando al portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), utilizando el folio de alta proporcionado por su operadora, o revisando el estatus directamente en las aplicaciones móviles de su proveedor telefonico. CANVA

La regularización de líneas telefónicas en México ha entrado en una fase decisiva. Conforme se acerca la fecha límite fijada por las autoridades, mantener una línea registrada con datos de otra persona deja de ser únicamente una falta administrativa y se convierte en un posible riesgo para la seguridad del usuario.

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Dentro del entorno nacional, utilizar una Clave Única de Registro de Población (CURP) distinta a la del titular real de la línea puede abrir la puerta a fraudes, suplantación de identidad e incluso a la suspensión total del servicio de conectividad.

¿Qué pasa si no validas tu CURP a tu línea de celular?

La implementación de la normativa federal establece sanciones directas para aquellos usuarios que no mantengan actualizada la titularidad de sus equipos. Las consecuencias de esta discrepancia de datos se resumen en los siguientes puntos críticos:

Cese de conectividad: A partir del 1 de julio de 2026 (según lo dispuesto en las reformas de control de telecomunicaciones), las compañías operadoras proceden a la suspensión total de llamadas, mensajes de texto y datos móviles de aquellas líneas con información inconsistente.

Exclusividad de emergencias: Los dispositivos inhabilitados solo conservan la capacidad de realizar llamadas a servicios de auxilio (911), quedando inutilizables para cualquier otra actividad comercial o personal.

Saturación del cupo de registro: El marco legal permite que un ciudadano registre hasta un máximo de 10 líneas bajo su nombre (destinadas usualmente a familiares directos). Si un tercero utiliza una CURP ajena, bloquea la capacidad del titular legítimo para dar de alta nuevos servicios.

Exposición a delitos: "El uso de la CURP por parte de un desconocido expone los datos personales a posibles fraudes y suplantaciones de identidad ante instituciones bancarias", señalan expertos en ciberseguridad.

Para evitar la interrupción del servicio, los suscriptores deben iniciar un proceso de validación manual ante sus respectivos proveedores de red. La GSM Association (GSMA), organismo que representa los intereses de los operadores móviles a nivel mundial, recomienda que los usuarios realicen auditorías periódicas de sus contratos para asegurar que la información biométrica y documental coincida con los registros gubernamentales.

Los pasos necesarios para corregir una titularidad incorrecta incluyen:

Verificación de estatus: El usuario debe consultar directamente con su proveedor (Telcel, Movistar o AT&T) el número de líneas vinculadas a su identidad oficial.

Reporte de anomalías: En caso de detectar una línea desconocida asociada a la propia CURP, se debe solicitar la desvinculación inmediata ante el Centro de Atención a Clientes correspondiente para evitar responsabilidades legales ajenas.

Trámite de cambio de titular: Si la línea utilizada pertenece formalmente a otra persona, ambos involucrados deben acudir físicamente a la sucursal del operador con identificación oficial vigente (INE), comprobante de domicilio y la CURP impresa para realizar la cesión de derechos.

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La regularización de estos datos no es opcional. Como indica la prensa especializada en derecho digital, "la falta de correspondencia entre el usuario y la CURP es motivo suficiente para la rescisión del contrato de servicios". El cumplimiento de esta disposición garantiza que el ciudadano mantenga el control sobre sus canales de comunicación y proteja su patrimonio digital ante las nuevas exigencias del mercado de telecomunicaciones.

KR

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