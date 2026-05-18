Línea de celular prepago y pospago: ¿Cuál debes registrar?

Con la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, millones de personas deberán verificar si su línea celular debe ser dada de alta ante las autoridades. Sin embargo, una de las principales dudas entre los usuarios es si el trámite aplica para líneas de prepago, pospago o ambas modalidades. Aquí te explicamos cuáles son las diferencias y cuál es el que tú debes registrar.

El registro de líneas es un proceso obligatorio en México que vincula tu número de celular con tu identidad (CURP y una identificación oficial). Su objetivo es eliminar el anonimato en las líneas de prepago y ayudar a combatir delitos como la extorsión y el fraude.

¿Cuál es la diferencia entre una línea de prepago y pospago?

Las líneas de prepago funcionan sin necesidad de un contrato, ya que el usuario decide cuándo y cuánto pagar por servicios de internet y llamadas mediante la compra anticipada de saldo o paquetes de datos y minutos. Este esquema permite un mayor control del gasto, pues solo se consume lo que se recarga, evitando cargos inesperados o facturas elevadas.

Además, no exige plazos forzosos ni historial crediticio, por lo que suele ser una opción ideal para personas con presupuestos ajustados, uso esporádico del celular o quienes buscan mayor libertad en su servicio móvil.

Las líneas pospago , a diferencia de las de prepago, f uncionan mediante un plan de renta mensual fija que se paga después de utilizar el servicio. En este esquema, el usuario recibe una factura al finalizar cada ciclo de facturación por el consumo realizado en internet, llamadas y otros servicios incluidos. Generalmente, estos planes ofrecen mayores beneficios, como más datos móviles, llamadas ilimitadas, acceso a plataformas de streaming o la posibilidad de adquirir un smartphone a pagos.

Sin embargo, suelen requerir la firma de un contrato con plazos de permanencia de entre 12 y 24 meses, además de una revisión del historial crediticio. Este tipo de línea es ideal para personas que necesitan conexión constante, consumen grandes cantidades de datos o buscan renovar su equipo mediante financiamiento.

¿Cuál debes registrar?

De acuerdo con información de la CRT (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) del Gobierno de México, las líneas de prepago son las tú tienes que registrar manualmente, y las líneas de pospago las registra tu compañía celular.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro y qué pasa si no lo hago?

Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para completar el registro. Si no registras tu línea corres el riesgo de que esta sea suspendida temporalmente; solo podrás recibir SMS y hacer llamadas de emergencia, sin perder tu número o saldo.

KR