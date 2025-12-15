¿Cuándo entran en vigor los aranceles de México a productos asiáticos?

Con el objetivo de proteger el empleo nacional, corregir distorsiones en el comercio exterior y fortalecer industrias estratégicas, México aplicará aranceles a productos provenientes de China y otros países asiáticos a partir del 1 de enero 2026, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy.

En la conferencia la Mañanera del Pueblo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistió que la decisión forma parte de una política industrial integral que busca evitar la pérdida de hasta 350 mil empleos en sectores clave como el automotriz, textil, calzado, siderúrgico y de manufactura.

Ebrard justificó la medida al defender que estos sectores estratégicos han enfrentado una creciente competencia desleal de importaciones, con precios por debajo de los valores de referencia internacional.

Además, destacó el diálogo previo con las distintas industrias implicadas y el Congreso para minimizar impactos negativos en la economía y en los precios al consumidor, al estimar que solo impactará en un 0,2 % en la inflación.

Tanto el secretario de Economía como Sheinbaum insistieron en que los aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular, sino contra prácticas comerciales que generan competencia desleal, y recalcaron que México seguirá siendo una de las economías más abiertas del mundo.

Añadió que estas medidas se complementan con inversiones públicas y privadas, así como con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, para generar nuevos empleos y crecimiento regional.

Ebrard defendió los aranceles como una acción "preventiva, sensata y quirúrgica", diseñada para actuar antes de que el daño al empleo sea irreversible, y en respuesta a un aumento acelerado de importaciones en algunos sectores, con crecimientos de hasta 34 % en la industria automotriz y más de 20 % en textiles, vestido y calzado.

"Estás afectando más o menos el 8 % del total de tu comercio en importaciones nada más, porque es quirúrgico, vas a proteger industrias que necesitan condiciones mejores para sobrevivir" , afirmó Ebrard.

Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de su agresiva política comercial.

China, uno de los países afectados, instó a que México "corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible" para más de mil 400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

