Es bien sabido que desde el pasado 16 de octubre, el Gobierno de México —encabezado por Claudia Sheinbaum— puso en vigor el formato de la CURP Biométrica, la nueva forma de la Clave Única de Registro de Población. Si eres capitalino y te interesa tramitarla, en esta nota te contamos cuáles son los módulos en la Ciudad de México.

Además de integrar el tradicional código alfanumérico de 18 dígitos que ya conocemos, la CURP incluirá la información biométrica de las personas como:

Huellas dactilares

Escaneó del iris (de ambos ojos)

Fotografía

Firma electrónica

Cabe resaltar que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha informado que este nuevo documento será indispensable para realizar trámites gubernamentales y de servicios públicos , así como para reforzar la seguridad de los datos personales, entre otras cosas. Además, el trámite de la CURP Biométrica, será voluntario y totalmente gratuito.

¿Cómo sacar cita para la CURP biométrica en 2026?

Para empezar, la Ciudad de México cuenta con 1 único módulo piloto —ubicado en: Calle de Londres 102, Col. Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc—. Según confirmó en tiempo real esta casa editorial, no hay citas disponibles para lo que resta de diciembre sumado a que la página no permite avanzar en los meses siguientes.

ESPECIAL/Gobierno de México

Una vez que haya disponibilidad, para agendar la cita debes ingresar a: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ y seleccionar la opción "Registro de Datos Biométricos para la CURP".

Posteriormente, hay que escoger tu fecha y hora preferida, de entre las que estén disponibles. Después se tiene que llenar un formulario con información personal —como nombre completo, CURP, dirección, correo electrónico, entre otros—, confirmar tu cita y guardar e imprimir el comprobante para presentarlo.

La documentación requerida es:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada por Renapo.

Es importante tomar en cuenta que tanto las fechas como los horarios son limitados y se abren de manera paulatina, por lo que se agotan en minutos.

Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO