AICM restituirá seis horarios de operación a aerolíneas estadounidenses

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) restituirá seis horarios de llegada y salida —conocidos como slots— a aerolíneas de Estados Unidos.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, señaló que aún no existe una fecha definida para la devolución ni se precisó cuáles compañías serán las beneficiadas.

No obstante, se tiene registro de que United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines fueron las empresas que resultaron afectadas por la segunda reducción operativa aplicada en el AICM durante 2023.

El 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como parte de las negociaciones con el gobierno estadounidense y el Departamento de Transporte (DOT), México acordó restituir estos espacios de operación a las aerolíneas afectadas, con el objetivo de avanzar en la solución del diferendo aéreo bilateral.

A finales de octubre, el DOT revocó el permiso para operar 13 nuevas rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, algunas partían desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); y advirtió que no permitirá el transporte de carga combinada, es decir, pasajeros y carga, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Estados Unidos.

En una reunión con medios, Esteva Medina comentó que se prevé un acuerdo con el DOT, antes de la Copa Mundial FIFA 2026.

"Se va a llegar a un acuerdo, vamos a encontrar la manera en que se beneficie a los pasajeros", indicó Esteva.

El funcionario comentó que las conversaciones con su contraparte en Estados Unidos continúan y que el gobierno mexicano ha podido exponer las medidas tomadas durante la administración anterior en el AICM.

Asimismo, informó que se adquirirá un nuevo software para la asignación de horarios en el AICM que sigue las prácticas internacionales en respuesta a los reclamos de las aerolíneas sobre la asignación de slots.

En tanto, las pláticas con el DOT continúan para responder a las preocupaciones de Estados Unidos en materia aeronáutica.

YC