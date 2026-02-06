Sarampión: Estos son los estados con más casos en lo que va de 2026

Al corte del 5 de febrero, en Tabasco ya se contabilizan al menos 34 casos confirmados por la Secretaría de Salud federal. Tan sólo en 20 días el estado ha escalado al menos siete posiciones en el ranking nacional de casos confirmados, y es que mientras el 15 de enero se ubicaba en el lugar 23 de la tabla, este jueves ya se posicionó en el sitio número 14.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, de los 34 casos confirmados, cuatro corresponden a 2025, y 30 se han registrado en lo que va del año en curso.

En tanto, el estado de Hidalgo registra a la fecha siete casos confirmados, distribuidos en tres municipios , donde se han identificado tres menores de edad y cuatro adultos, por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación para que acudan a inmunizarse contra este padecimiento.

Aumentan casos de sarampión en México en lo que va de 2026

En México, los casos confirmados de sarampión se elevaron considerablemente en lo que va de 2026; el año pasado cerró con 6 mil 432 contagios, pero hasta el 5 de febrero pasado la cifra se elevó a 8 mil 459 confirmados, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Eso significa que en enero y los tres primeros días de febrero de 2026 se registraron 2 mil 27 contagios nuevos de la enfermedad, lo que representa casi una tercera parte (31.5%) del total de los casos confirmados del año pasado.

Adicionalmente, la dependencia federal registra 5 mil 606 casos probables acumulados y tiene en estudio 3 mil 360 para determinar si se trata de sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, aquellas infecciones sistémicas caracterizadas por fiebre y erupciones cutáneas.

Estados con más contagios de sarampión

Los más afectados son los menores de uno a nueve años de edad, entre quienes se han reportado 2 mil 287 casos confirmados, seguido del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, con 932 casos registrados.

Este año el estado más afectado es Jalisco, con mil 183 casos confirmados, que se suman a los 665 registrados en 2025, para un total de mil 848.

Sin embargo, si se toman en cuenta los casos totales, Chihuahua fue la entidad que registró más el año pasado, con 4 mil 493 confirmados, y en lo que va de 2026 sólo ha reportado nueve, es decir, 4 mil 502 casos en total.

Chiapas se ubica en tercer lugar, con 479 casos confirmados, 247 el año pasado y 232 en lo que va del presente.

La Secretaría de Salud también tiene registrada una muerte causada por sarampión en lo que va de 2026 en Michoacán, donde se han reportado 286 contagios: 246 en 2025 y 40 en 2026.

El año pasado se registraron 27 defunciones que "de acuerdo con la dictaminación (sic) por el grupo de expertos se asociaron a sarampión".

Los estados con menor número de casos registrados son Hidalgo, con siete, así como Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo, con cuatro casos confirmados cada uno.

8 mil 459 casos confirmados de sarampión tiene registrados la Secretaría de Salud hasta el 5 de febrero; 2025 cerró con 6 mil 432 contagios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS