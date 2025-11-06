Sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum, investigado por otras agresiones

Uriel “N”, el hombre señalado como presunto responsable del acoso sexual cometido contra la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habría agredido también a otra mujer en calles del Centro Histórico, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la detención ocurrió luego de que una joven de 25 años pidiera auxilio a elementos de la SSC que patrullaban la Colonia Centro Histórico. La víctima denunció que un sujeto la había tocado de manera indebida y proporcionó una descripción que permitió iniciar un operativo de búsqueda inmediata.

Minutos después, los oficiales localizaron al hombre sobre Paseo de la Condesa. Tras ser reconocido plenamente por la denunciante, el sujeto fue detenido, se le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladado al Ministerio Público.

Durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que el mismo individuo estaría relacionado con el acoso sufrido por la Presidenta horas antes, cuando caminaba por calles del Centro Histórico.

Fuentes policiales señalaron que Uriel “N” presuntamente actuaba siguiendo a sus víctimas por algunos metros antes de realizar los tocamientos y luego escapar entre la multitud de la zona.

Por su parte, la Presidenta anunció que presentó en la Fiscalía una denuncia contra Uriel “N”.

“Si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la Presidenta”, afirmó.

La ONU se suma a la ola de condenas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acoso que vivió la Presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que hizo un llamado a “no normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres en el país.

“La ONU en México expresa su solidaridad con la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida”, expuso la organización en un mensaje en X.

Por separado, ONU Mujeres remarcó que “la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse” y señaló que “toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

Asimismo, expresó su respaldo al llamamiento que hizo el martes la Secretaría de las Mujeres de México de no “trivializar” este tipo de violencias, ni utilizarlas para ejercer revictimización.

A la condena por la agresión también se sumó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que señaló en un comunicado que “este hecho es un recordatorio doloroso” de que las mujeres, incluso en cargos de alta responsabilidad pública, siguen “enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia”.

