Costco abrirá un nuevo modelo de tienda en este estado de México

Las proyecciones de crecimiento de Costco para el 2026 en México incluyen la construcción de un nuevo modelo de tienda que verá el país muy pronto. Tal y como lo confirmó hace casi un mes el presidente municipal de Corregidora en Querétaro, Josué Guerrero.

En declaraciones rescatados por medios locales, el presidente municipal confirmó que Costco tendrá una nueva sucursal en dicha región en 2026, aunque no se precisó el mes de apertura. "Pero estaría ya aperturando el siguiente año, para que preparen su membresía", aseguró.

Guerrero habría sostenido reuniones con directivos de la empresa en México con motivo de dar seguimiento a trámites y permisos que se requieren para la construcción y apertura de la tienda. Y en esas reuniones se reveló que dicha empresa tiene planteado un modelo de tienda diferente a las que suele implentar la cadena de negocios. "Tengo entendido que se trata de un nuevo modelo de tienda que ellos van a empezar a implementar y pues a mí me da mucho gusto que lo implementen aquí en Corregidora", refirió.

Desde el 31 de julio del año pasado, cuando Roberto Sosa estaba en el cargo, se había confirmado que la nueva tienda de Costco en Corregidora, Querétaro, se encontraría sobre la carretera Corregidora-Huimilpan.

Sin embargo, pese a que se reveló que se trataría de un nuevo modelo de tienda, ni Guerrero ni Costco México han explicado cuáles son los detalles que cambiarán en este nuevo modelo de tienda que está por conocer el país. Habrá que esperar a nuevos anuncios de la cadena con fuerte presencia en la República Mexicana.

