El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Daniel “N”, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo, contaba con orden de arresto y ficha roja del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La acción operativa se realizó en un inmueble ubicado en la Colonia Infonavit Humaya, en Culiacán; los efectivos identificaron el inmueble donde se resguardaba Daniel Silvestre Manjarrez, “El Dany” y al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto y lo detuvieron.

Por lo anterior, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

