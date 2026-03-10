INAPAM: tiendas con el 80% de descuento para adultos mayores hasta el 15 de marzo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como misión garantizar a sus miembros el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, así como su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.

Para ello, uno de sus instrumentos fundamentales es la credencial INAPAM, que ofrece a quienes la poseen beneficios en los rubros de:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

Algunos descuentos pueden llegar al 80%, pero es importante mencionar que este porcentaje de descuento no se aplica en todos los productos o servicios del establecimiento afiliado, y que aplican restricciones.

De acuerdo con las publicaciones más recientes del INAPAM, a marzo de 2026, los siguientes establecimientos ofrecen descuento de 80% a los tarjetahabientes:

Alimentos

Abarrotes Álvarez Ramírez

Iturbide #2, colonia Centro, C.P. 55650

Tequisquiac, Estado de México

Salud

Centro de Investigación Cardiometabólica Aguascalientes

República de Perú #102, int. 201, Torre C, fraccionamiento Las Américas

C.P. 20230

Aguascalientes, Aguascalientes

Consultorio médico

2a Norte Poniente #118, colonia Candelaria, C.P. 30080

Comitán de Domínguez, Chiapas

Consultorio médico Alejandro Moreno Bluhm

2a Norte Poniente #118, colonia Candelaria, C.P. 30080

Comitán de Domínguez, Chiapas

Especialidades en Medicina Tradicional China – Mireya Herminia Pastrana Cárcamo

Mayas #60, colonia Los Reyes, C.P. 04330

Coyoacán, Ciudad de México

Clínica de Acupuntura Nezahualcóyotl

Calle 71 #3-58, colonia Puebla, C.P. 15020

Venustiano Carranza, Ciudad de México

Consultorio dental

Vista Hermosa #214, fraccionamiento Vista Hermosa, C.P. 42026

Pachuca, Hidalgo

Laboratorio dental

Vista Hermosa #214, fraccionamiento Vista Hermosa, C.P. 42026

Pachuca, Hidalgo

Farmacia Regis

Vicente Guerrero #21, colonia Centro, C.P. 48930

Casimiro Castillo, Jalisco

Laboratorio de Patología y Citología Diagnóstica Fátima

Avenida Melchor Ocampo #1980, interior A, colonia Lomas de Bellavista

C.P. 60956

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Consultas médicas Dra. Martha Patricia Pelaéz V.

Ciprés #13-A, colonia Bugambilias, C.P. 72580

Puebla, Puebla

Consultas médicas Dr. Carlos Héctor Bustos M.

Ciprés #13-A, esquina Lirios, colonia Bugambilias, C.P. 72580

Puebla, Puebla

Consultorio médico Dr. Óscar López

Morelos Poniente #105, interior 101, colonia Centro, C.P. 74000

San Martín Texmelucan, Puebla

Educación, recreación y cultura

HDGD Group State of the Art Management, S. de R.L. de C.V.

Reforma #222, oficina 100, piso 1, colonia Juárez, C.P. 06600

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Sport City Lomas Verdes

Avenida Lomas Verdes #46, colonia Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150

Naucalpan de Juárez, Estado de México

Vestido y hogar

Estética Sofi

Independencia #183, colonia Loma de Santa María Tetetitla, C.P. 52083

Otzolotepec, Estado de México

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite para obtener la credencial del INAPAM debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:

Tener al menos 60 años de edad.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se requiere:

CURP actualizada.

Número telefónico.

El trámite es gratuito y permanente.

Se puede ubicar el módulo de registro más cercano en la página: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/

