INAPAM: tiendas con el 80% de descuento para adultos mayores hasta el 15 de marzo

Los mayores descuentos para los miembros credencializados están en los rubros de alimentos, salud, recreación y vestido

El trámite de la credencial del INAPAM es gratuito y permanente. EL INFORMADOR/Archivo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como misión garantizar a sus miembros el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, así como su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.

Para ello, uno de sus instrumentos fundamentales es la credencial INAPAM, que ofrece a quienes la poseen beneficios en los rubros de:

  • Alimentación
  • Asesoría y servicios legales
  • Educación, recreación y cultura
  • Predial y agua
  • Salud
  • Transporte
  • Vestido y hogar

Algunos descuentos pueden llegar al 80%, pero es importante mencionar que este porcentaje de descuento no se aplica en todos los productos o servicios del establecimiento afiliado, y que aplican restricciones.

De acuerdo con las publicaciones más recientes del INAPAM, a marzo de 2026, los siguientes establecimientos ofrecen descuento de 80% a los tarjetahabientes:

Alimentos

Abarrotes Álvarez Ramírez

  • Iturbide #2, colonia Centro, C.P. 55650
  • Tequisquiac, Estado de México

Salud

Centro de Investigación Cardiometabólica Aguascalientes

  • República de Perú #102, int. 201, Torre C, fraccionamiento Las Américas
  • C.P. 20230
  • Aguascalientes, Aguascalientes

Consultorio médico

  • 2a Norte Poniente #118, colonia Candelaria, C.P. 30080
  • Comitán de Domínguez, Chiapas

Consultorio médico Alejandro Moreno Bluhm

  • 2a Norte Poniente #118, colonia Candelaria, C.P. 30080
  • Comitán de Domínguez, Chiapas

Especialidades en Medicina Tradicional China – Mireya Herminia Pastrana Cárcamo

  • Mayas #60, colonia Los Reyes, C.P. 04330
  • Coyoacán, Ciudad de México

Clínica de Acupuntura Nezahualcóyotl

  • Calle 71 #3-58, colonia Puebla, C.P. 15020
  • Venustiano Carranza, Ciudad de México

Consultorio dental

  • Vista Hermosa #214, fraccionamiento Vista Hermosa, C.P. 42026
  • Pachuca, Hidalgo

Laboratorio dental

  • Vista Hermosa #214, fraccionamiento Vista Hermosa, C.P. 42026
  • Pachuca, Hidalgo

Farmacia Regis

  • Vicente Guerrero #21, colonia Centro, C.P. 48930
  • Casimiro Castillo, Jalisco

Laboratorio de Patología y Citología Diagnóstica Fátima

  • Avenida Melchor Ocampo #1980, interior A, colonia Lomas de Bellavista
  • C.P. 60956
  • Lázaro Cárdenas, Michoacán

Consultas médicas Dra. Martha Patricia Pelaéz V.

  • Ciprés #13-A, colonia Bugambilias, C.P. 72580
  • Puebla, Puebla

Consultas médicas Dr. Carlos Héctor Bustos M.

  • Ciprés #13-A, esquina Lirios, colonia Bugambilias, C.P. 72580
  • Puebla, Puebla

Consultorio médico Dr. Óscar López

  • Morelos Poniente #105, interior 101, colonia Centro, C.P. 74000
  • San Martín Texmelucan, Puebla

Educación, recreación y cultura

HDGD Group State of the Art Management, S. de R.L. de C.V.

  • Reforma #222, oficina 100, piso 1, colonia Juárez, C.P. 06600
  • Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Sport City Lomas Verdes

  • Avenida Lomas Verdes #46, colonia Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150
  • Naucalpan de Juárez, Estado de México

Vestido y hogar

Estética Sofi

  • Independencia #183, colonia Loma de Santa María Tetetitla, C.P. 52083
  • Otzolotepec, Estado de México
X/INAPAM

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite para obtener la credencial del INAPAM debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:

  • Tener al menos 60 años de edad.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia).
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).
  • Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra.

También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se requiere:

  • CURP actualizada.
  • Número telefónico.
  • El trámite es gratuito y permanente.

Se puede ubicar el módulo de registro más cercano en la página: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/
 

