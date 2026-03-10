INAPAM: tiendas con el 80% de descuento para adultos mayores hasta el 15 de marzo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como misión garantizar a sus miembros el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, así como su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.Para ello, uno de sus instrumentos fundamentales es la credencial INAPAM, que ofrece a quienes la poseen beneficios en los rubros de:Algunos descuentos pueden llegar al 80%, pero es importante mencionar que este porcentaje de descuento no se aplica en todos los productos o servicios del establecimiento afiliado, y que aplican restricciones.De acuerdo con las publicaciones más recientes del INAPAM, a marzo de 2026, los siguientes establecimientos ofrecen descuento de 80% a los tarjetahabientes:Abarrotes Álvarez RamírezCentro de Investigación Cardiometabólica AguascalientesConsultorio médicoConsultorio médico Alejandro Moreno BluhmEspecialidades en Medicina Tradicional China – Mireya Herminia Pastrana CárcamoClínica de Acupuntura NezahualcóyotlConsultorio dentalLaboratorio dentalFarmacia RegisLaboratorio de Patología y Citología Diagnóstica FátimaConsultas médicas Dra. Martha Patricia Pelaéz V.Consultas médicas Dr. Carlos Héctor Bustos M.Consultorio médico Dr. Óscar LópezHDGD Group State of the Art Management, S. de R.L. de C.V.Sport City Lomas VerdesEstética SofiEl trámite para obtener la credencial del INAPAM debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.Es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se requiere:Se puede ubicar el módulo de registro más cercano en la página: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/