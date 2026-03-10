¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 10 de marzo

La Ciudad de México y su área conurbada amaneció este martes con una mala calidad del aire, debido a la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅, informó la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

No obstante, los niveles se mantienen lejos del límite que marca la fase 1 de contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, en su modalidad de martes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Autos con engomado rosa Hologramas 1 y 2 Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "mala", con riesgo alto, debido a la presencia de partículas PM₂.₅.

La estación Gustavo A. Madero daba reportaba los peores indicadores y se marcaba en naranja en el semáforo ambiental (mala calidad del aire).

Tlalnepantla, Iztapalapa, Merced, Pedregal, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Xochimilco y Ajusco Medio estaban en amarillo (calidad "aceptable"), en tanto que el resto de mostraba en verde (calidad del aire "buea").

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la estación Ixtlahuaca reportaba contaminación alta; en tanto que Almoloya, Xonacatlán, Metepec, Calimaya y Tenencingo daban cuenta de contaminación moderada.

En Toluca Centro, Ceboruco y Oxtotitlán la contaminación era baja.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

