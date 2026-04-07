SSC advierte de nuevo fraude digital que roba datos a fans de conciertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), por medio de su Unidad de Policía Cibernética, lanzó una advertencia mediante un comunicado dirigida a los fans de artistas y grupos musicales, sobre una nueva forma de fraude digital y robo de información mediante falsos portales.

¿Cómo opera este tipo de fraude digital?

En dicho comunicado, la SSC mencionó que los delincuentes usan redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para prometer experiencias exclusivas con artistas como entradas anticipadas, material inédito y otros beneficios especiales con enlaces que dirigen a sitios falsos.

Mediante plataformas que imitan a las oficiales, los ciberdelincuentes buscan obtener datos personales y robar credenciales de acceso. Asimismo, se advirtió que en algunos casos también emplean tácticas de phishing donde simulan ser el soporte técnico de boleteras oficiales, o incluso se hacen pasar por artistas o equipos de gestión que resultan ser sitios fraudulentos que incluyen formularios que solicitan iniciar sesión con perfiles reales para robar contraseñas e información sensible de los fanáticos.

Además de la venta de entradas falsas, los delincuentes han sofisticado sus métodos mediante la compra de anuncios en buscadores para que sus páginas falsas aparezcan en los primeros resultados.

Por ello, la Unidad de Policía Cibernética compartió las siguientes recomendaciones:

No dar clic en enlaces sospechosos

Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos

No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”

Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones

Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus

Evitar conectarse a redes wifi-públicas para realizar operaciones importantes

Reportar cualquier página o mensaje sospechoso

Plataformas más usadas por los estafadores

La evolución de las estafas digitales ha encontrado un terreno fértil en las redes sociales. Investigaciones recientes de firmas de ciberseguridad como Surfshark indican que, si bien los sitios web fraudulentos representan una gran parte de los engaños, plataformas como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram son los sitios principales para cazar víctimas. Los estafadores suelen infiltrarse en grupos de fans o enviar mensajes directos ofreciendo boletos para eventos agotados.

El impacto financiero de las estafas dirigidas a fanáticos de la música ha alcanzado niveles históricos. En México, el Consejo Ciudadano de la CDMX reportó que los fraudes por compra de boletos para conciertos aumentaron un 475% entre 2021 y 2023, una tendencia que ha continuado al alza debido a la alta demanda de eventos masivos.

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Con información de SUN

KR