Cae "El Cloro" y le decomisan más de 400 mil pesos

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 405 mil 89 pesos, 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas y 36 cartuchos

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble en el puerto de Progreso donde detuvieron a dos personas.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 405 mil 89 pesos, 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas y 36 cartuchos.

Los detenidos son Luis Felipe "El Cloro" y su esposa Mariela "N", quienes fueron aprehendidos en un predio de la colonia Flamboyanes de ese municipio costero que está ubicada al fondo de una calle sin salida y servía como bodega de droga.

