La volcadura de una pipa cisterna que transportaba amoniaco provocó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno la mañana de este sábado 18 de abril del 2026 en la carretera Guaymas-Hermosillo, con un saldo de 27 personas intoxicadas, informaron autoridades municipales.

¿Qué se sabe de la volcadura de pipa con amoniaco y qué pasó con los heridos?

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, detalló que los afectados fueron trasladados a distintas instituciones de salud, entre ellas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, el IMSS de la calle 10 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde se reportan fuera de peligro.

El conductor de la pipa permanece bajo observación médica, mientras que otra persona fue llevada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Hermosillo, donde su estado se reporta estable.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó una nube tóxica que obligó a activar protocolos de emergencia en la zona.

En este contexto, el operador de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa trasladó a usuarios a un hospital del IMSS en Guaymas, luego de que la unidad atravesara el área afectada por el químico, para que recibieran atención médica preventiva.

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Trabajos en la zona afectada entorpecen la circulación, ¿cuándo se reestablecerá el tránsito en la carretera Guaymas-Hermosillo?

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, corporaciones policiales, así como personal de la Marina, la Defensa y la Cruz Roja, con el objetivo de contener riesgos y garantizar la seguridad de la población.

La circulación en la carretera federal se mantiene restringida a un solo carril en ambos sentidos, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones del personal desplegado.

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Asimismo, se prevé que las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada se prolonguen durante varias horas, ya que se requiere equipo especializado por parte de la empresa propietaria. De acuerdo con estimaciones oficiales, el tránsito podría restablecerse en su totalidad hacia la tarde o noche de este mismo día.

Autoridades locales reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con este incidente.

JM