Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en las carreteras de Sonora, autoridades federales lograron el aseguramiento de 88 kilogramos de fentanilo que eran transportados de manera oculta en un tractocamión entre costales de productos agrícolas.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes también detuvieron al conductor de la unidad.

Droga estaba escondida entre mercancía

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad de México, durante la inspección del tractocamión los agentes localizaron la droga escondida entre la carga agrícola, lo que permitió impedir su traslado y posible distribución.

Las autoridades destacaron que este aseguramiento representa un golpe importante a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que miles de dosis de fentanilo llegaran a las calles.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras de Sonora, elementos de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron al conductor de un tractocamión y aseguraron 88 kilos de fentanilo ocultos entre costales de productos… pic.twitter.com/FuRMqITl9q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

Golpe a organizaciones criminales

El Gabinete de Seguridad señaló que la incautación afecta directamente las operaciones de los grupos delictivos involucrados en la producción, transporte y comercialización de sustancias ilícitas.

Asimismo, reiteró que los operativos de vigilancia y supervisión en carreteras federales forman parte de una estrategia integral para combatir el tráfico de drogas y reducir los riesgos para la población.

Mantienen coordinación entre dependencias

Las autoridades federales aseguraron que continuarán trabajando de manera coordinada para reforzar la seguridad en distintos puntos del país y proteger a las familias mexicanas.

"Continuamos trabajando de manera coordinada para construir la paz y proteger a las familias mexicanas", destacó el Gabinete de Seguridad al informar sobre los resultados de este operativo en territorio sonorense.

El conductor detenido y la droga asegurada quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras de Sonora, elementos de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron al conductor de un tractocamión y aseguraron 88 kilos de fentanilo ocultos entre costales de productos… pic.twitter.com/FuRMqITl9q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

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