El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó atribuir los resultados electorales de Coahuila a la ausencia temporal de Andrés López Beltrán, y aseguró que la decisión del dirigente morenista de retirarse de las actividades partidistas 15 días antes fue personal y merece respeto.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que Morena esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir conclusiones sobre la elección y descartó responsabilizar a López Beltrán por el desempeño del partido en las urnas.

"No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado 15 días antes. Es una decisión que él tomó y que la respetamos", afirmó.

El líder parlamentario insistió en que el proceso electoral aún no concluye, pues falta la etapa de revisión de resultados y, en su caso, la presentación de impugnaciones por parte de Morena.

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En conferencia de prensa, enlistó a las y los diputados federales que presuntamente fueron privados de su libertad, y adelantó que no descartan el proceso de impugnación.

"Yo estuve hablando con varios diputados que me estuvieron llamando, son como 15, aquí están, miren, Armando Samaniego, Corina Pizano, María Fernández, Irugami Perea, Guillermo Rendón, Cinthya Cuevas, Irma Juan Carlos, Giselle Santander, Oscar Brito, Karina Del Río, Linette Fernández, Vianey García, José Luis Sánchez, Aniceto, entre otros… obviamente nosotros veremos las acciones que corresponda hacer de acuerdo con la ley. El proceso no ha concluido, sigue la instancia, primero de verificación y luego de impugnación".

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Informó que ya habló con la diputada Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Cámara de Diputados, sobre las y los legisladores detenidos; "estoy esperando las actas. Hasta ayer creo los habían liberado por la noche a todos. Estoy esperando para hacer lo procedente".

Pese al resultado adverso, señaló que la elección deja enseñanzas para el movimiento y reiteró que la dirigencia y el equipo jurídico de Morena analizarán los recursos que procedan conforme a la ley.

JM