SMN alerta por frente frío 21 con lluvias fuertes y heladas en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 21 y su masa de aire polar impactarán gran parte del territorio nacional durante los próximos días, generando lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y un marcado descenso de temperatura. El fenómeno afectará principalmente al noreste, oriente y sureste del país, con condiciones de riesgo en zonas costeras y regiones montañosas.

Para el domingo 14 de diciembre, el sistema frontal se desplazará sobre el noreste y la vertiente del golfo de México, donde interactuará con canales de baja presión y una vaguada en altura. Esta combinación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes, con puntuales intensas en Tamaulipas y Chiapas, además de chubascos en amplias zonas del centro, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada provocará un descenso significativo de las temperaturas, con ambiente frío a muy frío durante la madrugada en el norte, noreste y centro de México, así como heladas en zonas serranas. En contraste, se mantendrán temperaturas máximas elevadas, de 35 a 40 grados Celsius, en entidades del Pacífico como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El evento también estará acompañado de vientos intensos. Se prevé viento de componente norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de oleaje elevado que podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros en el golfo de Tehuantepec.

Durante el lunes 15, el frente frío se mantendrá casi estacionario sobre la península de Yucatán, mientras que el martes comenzará a desplazarse hacia el mar Caribe. Aunque las temperaturas diurnas tenderán a recuperarse gradualmente, persistirá el ambiente frío durante la noche y madrugada, con lluvias y chubascos intermitentes en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

Para el periodo de martes 16 a miércoles 17 de diciembre, continuarán las lluvias de intensidad variable, especialmente en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, así como rachas de viento moderadas a fuertes en diversas regiones. La autoridad meteorológica advirtió que las precipitaciones intensas podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que los vientos fuertes representan riesgo por la caída de árboles y anuncios publicitarios.

SV