Domingo, 05 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Bloqueos

Confirmado: Horario de inicio y principales afectaciones del paro nacional de transportistas

Este lunes, transportistas y agricultores paralizarán carreteras del país, afectando el regreso de Semana Santa; conoce los horarios, las rutas bloqueadas en Jalisco y el resto de México

Por: Fabián Flores

La falta de soluciones ha llevado a estos gremios a tomar medidas drásticas, argumentando que prefieren detener el país un día a permitir que la violencia siga cobrando vidas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La falta de soluciones ha llevado a estos gremios a tomar medidas drásticas, argumentando que prefieren detener el país un día a permitir que la violencia siga cobrando vidas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El paro nacional de transportistas y productores agrícolas comenzará en punto de las 07:00 horas de este lunes 6 de abril de 2026, marcando un inicio de semana complicada para la movilidad en México. La movilización es convocada de manera conjunta por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Los grupos organizadores han advertido que las concentraciones de unidades pesadas iniciarán desde la madrugada. Esta protesta masiva no busca un alto total para vehículos particulares, pero sí generará cierres parciales y totales en puntos logísticos estratégicos, afectando directamente a quienes regresan de sus vacaciones de Semana Santa y complicando el traslado de mercancías esenciales a nivel nacional.

Lee también: ¿Cómo influye la Luna en el movimiento de las olas del mar? Científicos responden

¿Por qué protestan y qué exigen al Gobierno Federal?

La principal razón detrás de este bloqueo carretero es la creciente ola de inseguridad, robos y extorsiones que sufren los choferes diariamente en las rutas del país. A pesar de las mesas de diálogo previas con las autoridades, los manifestantes denuncian un rotundo incumplimiento de los acuerdos en materia de protección y vigilancia institucional.

Además de la exigencia de seguridad, el sector agrícola y los transportistas demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel, un factor que ha disparado sus costos operativos. 

Estados afectados y el impacto directo en Jalisco

Se prevé que el megabloqueo tenga repercusiones en el centro y occidente de México. En el caso específico de Jalisco y Michoacán, los productores locales se han sumado a la movilización, lo que anticipa un colapso inminente de las vías que conectan a Guadalajara con Morelia y la capital del país. 

Te recomendamos: Jalisco registra 10 sismos en menos de 24 horas en ESTOS municipios

Otras rutas federales de alta circulación que sufrirán estrangulamientos son la México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca y la México-Pachuca, además de cruces fronterizos clave como Ciudad Juárez y tramos carreteros en Sonora, Sinaloa y Zacatecas, paralizando gran parte de la infraestructura vial.

Recomendaciones para las y los automovilistas

Ante este escenario de caos vial inminente, es crucial que los automovilistas y empresas de logística tomen precauciones inmediatas para mitigar el impacto en sus trayectos. Aquí te presentamos una lista de puntos clave o tips rápidos para enfrentar el paro: 

  • Anticipa tu salida: Si debes viajar, hazlo antes de las 07:00 horas o reprograma tu ruta por completo.
  • Monitorea vías alternas: Utiliza aplicaciones de tráfico en tiempo real y evita, en la medida de lo posible, los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
  • Prevé retrasos en suministros: Si esperas paquetería o dependes de distribución de alimentos, considera que habrá demoras significativas.
  • Mantente informado: Sigue los canales oficiales de la Guardia Nacional para actualizaciones en vivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor. 

Te puede interesar: CNDH rechaza lectura de ONU sobre desapariciones en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones