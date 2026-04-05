El paro nacional de transportistas y productores agrícolas comenzará en punto de las 07:00 horas de este lunes 6 de abril de 2026, marcando un inicio de semana complicada para la movilidad en México. La movilización es convocada de manera conjunta por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).Los grupos organizadores han advertido que las concentraciones de unidades pesadas iniciarán desde la madrugada. Esta protesta masiva no busca un alto total para vehículos particulares, pero sí generará cierres parciales y totales en puntos logísticos estratégicos, afectando directamente a quienes regresan de sus vacaciones de Semana Santa y complicando el traslado de mercancías esenciales a nivel nacional.La principal razón detrás de este bloqueo carretero es la creciente ola de inseguridad, robos y extorsiones que sufren los choferes diariamente en las rutas del país. A pesar de las mesas de diálogo previas con las autoridades, los manifestantes denuncian un rotundo incumplimiento de los acuerdos en materia de protección y vigilancia institucional.Además de la exigencia de seguridad, el sector agrícola y los transportistas demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel, un factor que ha disparado sus costos operativos. Se prevé que el megabloqueo tenga repercusiones en el centro y occidente de México. En el caso específico de Jalisco y Michoacán, los productores locales se han sumado a la movilización, lo que anticipa un colapso inminente de las vías que conectan a Guadalajara con Morelia y la capital del país. Otras rutas federales de alta circulación que sufrirán estrangulamientos son la México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca y la México-Pachuca, además de cruces fronterizos clave como Ciudad Juárez y tramos carreteros en Sonora, Sinaloa y Zacatecas, paralizando gran parte de la infraestructura vial.Ante este escenario de caos vial inminente, es crucial que los automovilistas y empresas de logística tomen precauciones inmediatas para mitigar el impacto en sus trayectos. Aquí te presentamos una lista de puntos clave o tips rápidos para enfrentar el paro: Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF