El paro nacional de transportistas y productores agrícolas comenzará en punto de las 07:00 horas de este lunes 6 de abril de 2026 , marcando un inicio de semana complicada para la movilidad en México. La movilización es convocada de manera conjunta por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Los grupos organizadores han advertido que las concentraciones de unidades pesadas iniciarán desde la madrugada . Esta protesta masiva no busca un alto total para vehículos particulares, pero sí generará cierres parciales y totales en puntos logísticos estratégicos, afectando directamente a quienes regresan de sus vacaciones de Semana Santa y complicando el traslado de mercancías esenciales a nivel nacional.

¿Por qué protestan y qué exigen al Gobierno Federal?

La principal razón detrás de este bloqueo carretero es la creciente ola de inseguridad, robos y extorsiones que sufren los choferes diariamente en las rutas del país. A pesar de las mesas de diálogo previas con las autoridades, los manifestantes denuncian un rotundo incumplimiento de los acuerdos en materia de protección y vigilancia institucional.

Además de la exigencia de seguridad, el sector agrícola y los transportistas demandan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel, un factor que ha disparado sus costos operativos.

Estados afectados y el impacto directo en Jalisco

Se prevé que el megabloqueo tenga repercusiones en el centro y occidente de México. En el caso específico de Jalisco y Michoacán, los productores locales se han sumado a la movilización , lo que anticipa un colapso inminente de las vías que conectan a Guadalajara con Morelia y la capital del país.

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Otras rutas federales de alta circulación que sufrirán estrangulamientos son la México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca y la México-Pachuca, además de cruces fronterizos clave como Ciudad Juárez y tramos carreteros en Sonora, Sinaloa y Zacatecas, paralizando gran parte de la infraestructura vial .

Recomendaciones para las y los automovilistas

Ante este escenario de caos vial inminente, es crucial que los automovilistas y empresas de logística tomen precauciones inmediatas para mitigar el impacto en sus trayectos. Aquí te presentamos una lista de puntos clave o tips rápidos para enfrentar el paro:

Anticipa tu salida : Si debes viajar, hazlo antes de las 07:00 horas o reprograma tu ruta por completo.

: Si debes viajar, hazlo antes de las 07:00 horas o reprograma tu ruta por completo. Monitorea vías alternas : Utiliza aplicaciones de tráfico en tiempo real y evita, en la medida de lo posible, los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

: Utiliza aplicaciones de tráfico en tiempo real y evita, en la medida de lo posible, los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Prevé retrasos en suministros : Si esperas paquetería o dependes de distribución de alimentos, considera que habrá demoras significativas.

: Si esperas paquetería o dependes de distribución de alimentos, considera que habrá demoras significativas. Mantente informado: Sigue los canales oficiales de la Guardia Nacional para actualizaciones en vivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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